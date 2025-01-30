Белорусские колледжи решили готовить саунд-дизайнеров и изготовителей мармелада. Какие еще новые специальности?

Опубликовано: 30.01.2025 18:24 , Обновлено: 30.01.2025

Белорусские колледжи в 2025 году решили открыть прием по пяти новым для страны специальностям на уровне среднего специального образования (ССО) и четырем - на уровне профессионально-технического. Редакция Telegraf.news посмотрела, где пообещали готовить саунд-дизайнеров, а где - изготовителей мармеладно-пастилочных изделий.

По словам начальника главного управления профессионального образования — начальника управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александры Петровой, новые специальности появятся на уровне ССО в:

Минском радиотехническом колледже - “программно-техническое обеспечение цифровых устройств”,

Гуманитарном колледже Гродненского государственного университета (ГрГУ) имени Янки Купалы — “дизайн звуковой среды”,

Минском государственном автомеханическом колледже имени академика М.С. Высоцкого — “кузовной ремонт транспортных средств”,

Минском городском педагогическом колледже - “воспитательная работа”,

Колледже информационно-коммуникационных технологий (Минск) - “техническая эксплуатация мультимедийных систем”.

На “воспитательной работе” будут присваивать квалификацию “педагог-организатор”. “Педагоги-организаторы — дефицитные кадры, и они всегда очень востребованы, причем не только в школах, но и в колледжах. В этом году мы хотели бы набрать 25 выпускников 9-х классов для бюджетного обучения сроком 2 года 10 месяцев”, - [link href=“https://nastgaz.by/pedagogov-organizatorov-saund-dizajnerov-kuzovshhikov-kogo-eshhe-nachnut-gotovit-kolledzhi-belarusi/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказала [/link] “Настаўніцкай газеце” директор Минского городского педагогического колледжа Ольга Гузова.

В Колледже информационно-коммуникационных технологий, по словам завкафедрой радио и информационных технологий Ольги Кочергиной, решили готовить “специалистов, которые смогли бы развивать национальный электронный контент и уметь представлять его через разнообразные медиасредства”.

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Абитуриентов пообещали обучить управлению сетевой структурой мультисервисных приложений, обеспечению безопасности в беспроводных сенсорных сетях, работе переносных и стационарных станций, систем навигационного обеспечения и радиоопределения и не только.

“Ребята научатся работать с видеотехникой, современной графикой, фотошопом и т. д. Выпускники смогут создавать видео- и анимационные проекты, управлять трансляцией контента, в том числе в режиме онлайн и с использованием систем автоматической обратной связи. Также они будут уметь создавать чат-боты”, - перечислила Кочергина.

На специальность «техническая эксплуатация мультимедийных систем» с присвоением квалификации «техник» запланировали набрать 30 выпускников 9-х классов. Срок обучения - 3 года 10 месяцев.

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Потенциальных саунд-дизайнеров решили готовить в Гуманитарном колледже ГрГУ имени Янки Купалы. “Дизайн звуковой среды – это специализированная область дизайна, которая основывается на моделировании звуковых пространств … Заинтересованность в таких специалистах показывают заказчики кадров, уже сейчас нужны более 70 профессионалов в области звукового дизайна”, - [link href=“https://gumcol.grsu.by/index.php/news/2627-v-gumanitarnom-kolledzhe-grgu-imeni-yanki-kupaly-rasskazali-kak-budut-gotovit-spetsialistov-novogo-profilya” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждает [/link] замдиректора колледжа Юлия Булутова.

По ее словам, учащимся будут преподавать компьютерную аранжировку, учить создавать звуковые образы и разбираться в менеджменте музыкальной индустрии. “Выпускник сможет работать саунд-дизайнером, дизайнером по звуку”, - заверила Булутова.

Пообещали присваивать квалификацию «техник-звукооператор, учитель», первый набор составит 25 человек.

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На уровне профессионально-технического образования в 2025 году запланировали набрать абитуриентов по 4 новым для страны квалификациям:

В Минском государственном колледже ремесленничества и дизайна имени Н.А. Кедышко решили готовить операторов автоматической линии по производству керамических изделий и литейщиков санитарно-строительных изделий. В Минском государственном колледже техники и технологий строительства - слесарей-электриков по обслуживанию и ремонту эскалаторов. В Бобруйском государственном торгово-экономическом колледже - изготовителей мармеладно-пастилочных изделий.

“Квалификацию «изготовитель мармеладно-пастилочных изделий» мы открываем по просьбе организации — заказчика кадров «Красный пищевик». Компании на сегодня нужны 13 таких специалистов”, - рассказала директор колледжа Наталья Михайлова.

По ее словам, наберут группу из 30 человек (выпускники 9-х классов), которые получат две квалификации - «кондитер» и «изготовитель мармеладно-пастилочных изделий» - в рамках специальности «обслуживание и изготовление продукции в общественном питании».

Ранее Telegraf.news писал, что Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий (БГУТ) открыл новую специальность - «пищевая безопасность». Это первая подобная специальность в стране.

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