Минобороны решило готовить операторов дронов во всех белорусских вузах с военной кафедрой или факультетом

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Опубликовано: 30.12.2024 17:59 , Обновлено: 30.12.2024

В Министерстве обороны Беларуси решили обучать управлению дронами во всех вузах страны, где есть военная кафедра или факультет. Сегодня, 30 декабря, показали специализированный класс подготовки операторов беспилотников в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР).

“Cозданием подобных классов на всех военных факультетах и кафедрах мы закроем потребность в этих специалистах для Вооруженных сил. Все офицеры запаса будут иметь квалификацию оператора беспилотного летательного аппарата”, - [link href=“https://t.me/modmilby/44272” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещал [/link] начальник управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов ВС полковник Михаил Брянский.

Фото: агентство "Ваяр"

По его мнению, операторов квадрокоптеров и FPV-дронов “нужны тысячи”. “Специалистов, которые будут преподавать, мы начали готовить в 927-м центре подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов”, - сказал Брянский.

Фото: агентство "Ваяр"

На военном факультете в БГУИР занятия по обучению управления дронами решили начать 1 февраля. “Класс оборудован современной техникой и позволяет проходить подготовку курсантов военных факультетов, офицеров запаса, а также гражданских студентов”, - [link href=“https://t.me/modmilby/44261” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждает [/link] начальник управления военного образования ВС полковник Андрей Клишевич.

Фото: агентство "Ваяр"

А до 1 сентября 2025 года запланировали оборудовать еще 16 классов в каждом учебном заведении страны, где есть военный факультет или кафедра. С 12 сентября собрались начать готовить студентов.

Ранее Telegraf.news писал, что Совет министров Беларуси своим постановлением № 784 от 23 октября 2024 года определил, в каком случае беспилотники не нужно ставить на государственный учет в стране.

Совмин определил, когда не нужно ставить на госучет беспилотники в Беларуси