«Новые подходы к кадровой политике» — БГУТ предложил абитуриентам специальность, которой в Беларуси ещё не было
Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий (БГУТ) открыл новую специальность «пищевая безопасность». Это первая подобная специальность в Беларуси.
Там [link href=“https://belta.by/society/view/novaja-spetsialnost-pischevaja-bezopasnost-pojavitsja-v-bgut-688285-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] отметили [/link], что выпускники нового направления смогут работать менеджерами и инженерами по качеству, технологами, химиками, микробиологами, аудиторами и метрологами.
По словам ректора БГУТ Максима Киркора, как передало госагенство БелТА, современные тенденции потребовали новых подходов к кадровой политике в этой сфере. Именно поэтому они и решили готовить специалистов, обладающих компетенциями в области качества, безопасности и технологий производства продуктов питания.
Для поступления на новую специальность абитуриентам нужно сдавать химию и биологию.
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