Лукашенко разрешил набирать студентов на гражданские специальности в Академию нацбезопасности

Опубликовано: 05.12.2024 17:10 , Обновлено: 05.12.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 декабря подписал указ № 455, который изменяет другой указ - № 355 "Об Академии национальной безопасности". Как передали в пресс-службе главы государства, главное новшество - возможность открыть в этом вузе гражданские специальности и набирать студентов на них.

“Это обеспечит дополнительные условия для удовлетворения потребности органов системы национальной безопасности в высококвалифицированных кадрах”, - [link href=“https://president.gov.by/ru/events/akademia-nacional-noj-bezopasnosti-smozet-nabirat-studentov-na-grazdanskie-special-nosti” target=“_blank” rel=“noopener”] считают [/link] в пресс-службе.

Какие именно гражданские специальности в Академии национальной безопасности планируют открыть и когда, пока не известно.

В 2024 году вуз открывал прием на бюджет по специальностям “психология в обеспечении национальной безопасности”, “финансовый анализ в обеспечении национальной безопасности”, “информационно-аналитические системы безопасности”, “разработка и администрирование систем безопасности” и “прикладная криптография”.

Для поступления необходимо было пройти “профессиональный отбор”. Также все кандидаты должны были сдать “тестирование на общую эрудицию и профессиональную ориентированность, а также на наличие склонности к изучению иностранных языков”.

[info_b]Подробнее можно прочитать [link href=“https://abiturient.by/files/univer-docs/anb/poryadok_priema_v_anb_2024_god_0.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]. [/info_b]

Также указ Лукашенко дает Комитету госбезопасности (КГБ) право определять, какие институты, факультеты и кафедры создавать в вузе.

Ранее Telegraf.news писал, что на базе Военной академии Беларуси Министерство обороны решило открыть кафедру применения беспилотных летательных аппаратов и новую специальность, где будут обучать по этому направлению.

В Военной академии решили учить белорусов применять беспилотники, в БГУ – внедрять ИИ в электронику