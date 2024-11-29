На филфаке БГУ предложили готовить писателей. Кого еще?

Опубликовано: 29.11.2024 14:01 , Обновлено: 29.11.2024

Декан филологического факультета Белорусского государственного университета (БГУ) Сергей Важник рассказал, что в вузе планируют открыть специальность "писатель". Кроме того, на филфаке пообещали готовить специалистов по "цифровой филологии".

“Филология — не просто наука или профессия. Это особый тип мышления. Подумываем даже в перспективе открыть специальность “писатель”, - поделился планами Важник.

Такое предложение он аргументировал тем, что филфак БГУ, по его мнению, выпустил много талантливых людей, которые связали свою жизнь с литературой.

“В этом плане показательна деятельность бывшего декана филологического факультета профессора Олега Антоновича Лойко, который «поставил на крыло» не одно поколение талантливых белорусских писателей и поэтов”, - считает декан, [link href=“https://www.sb.by/articles/na-filfake-bgu-planiruyut-otkryt-novye-spetsialnosti-pisatel-i-tsifrovaya-filologiya.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] его слова портал sb.by.

Что касается “цифровой филологии”, то здесь Важник пообещал внедрение этой специальности “через год-два”. “Будем готовить специалистов, которые займутся созданием языковых корпусов и электронных образовательных ресурсов”, - рассказал он.

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Какие еще специальности запланировали открыть в БГУ

Кстати, 28 ноября ректор БГУ Андрей Король [link href=“https://bsu.by/news/dve-novye-spetsialnosti-otkroyut-v-bgu-d/” target=“_blank” rel=“noopener”] анонсировал [/link] в 2025/2026 учебном году старт набора на специальности «интеллектуальная электроника» и «международная экономика и торговля (с углубленным изучением китайского языка)». Как рассказали в пресс-службе вуза, программа второй предполагает “фундаментальную подготовку” студентов в области экономики и экономической безопасности с изучением “китайских предпринимательских традиций”.

А студентов специальности “интеллектуальная электроника” собрались учить методам машинного обучения, цифровым измерительным системам, языкам программирования, компьютерному зрению, основам кибербезопасности и не только.

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