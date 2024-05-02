Белорусские грибники «официально открыли» сезон летних грибов. Где боровики и маслята уже берут корзинками?

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Опубликовано: 02.05.2024 09:39 , Обновлено: 02.05.2024

Пока одни белорусы наслаждались по-летнему тёплой и солнечной погодой на первомайских демонстрациях, другие решили в официальный выходной отправиться на разведку в лес. В результате к вечеру 1 мая соцсети и тематические чаты грибников наводнили фотографии и видео неожиданно полных корзинок самых что ни на есть летних грибов - боровиков и маслят. Если на прошлой неделе эти благородные грибы встречались лишь в единичных экземплярах, то с приходом мая, по словам счастливых обладателей полных корзинок, сезон летних грибов "официально открыт".

Так, видео со свежими боровиками в TikTok поделилась Людмила Стельникович из города Калинковичи в Гомельской области. Чтобы исключить любые инсинуации недоверчивых комментаторов, она даже продемонстрировала на фоне своего “улова” дату на другом телефоне - 1 мая 2024 года.

Один из комментаторов отметил, что первые “летние” грибы в нашем регионе, как правило, появляются после 22 мая. По народному календарю в этот день чествуют память Николая Чудотворца, поэтому первые грибы получили название “Микольники”. Очевидно, что в этом году из-за очень тёплой погоды начало грибного сезона сместилось на более ранние сроки.

Примечательно, что Людмила Стельникович далеко не единственная и даже не первая, кому уже улыбнулась удача в весеннем лесу.

“Часовая прогулка по березникам. Как итог можно сказать, что сезон летних грибов официально открыт!”, - написал удачливый грибник из Мозырского района Гомельской области в тематическом чате “Грибы Беларуси” ещё 30 апреля и поделился фотографиями “улова”.

Фото: телеграм-канал "Грибы Беларуси"

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Впрочем, судя по сообщениям в соцсетях, летние грибы пошли не только на Гомельщине, но и в других регионах. Так, своими корзинками, полными маслят, собранных 1 мая и несколькими днями ранее, поделилась другая участница чата из Кличевского района Могилёвской области.

А в группе в “ВКонтакте” “Грибы: Грибные войска Беларуси” своими фотографиями с первым “урожаем” грибов нового сезона поделилась жительница Ивацевичского района Брестской области.

Фото: VK / "Грибы: Грибные войска Беларуси"

А пользовательница соцсети из-под Бобруйска посетовала на то, что маслята в лесу уже “подсыхают” и “нужен дождь”.

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Ранее Telegraf.news сообщил, что первыми маслятами, боровиками и подосиновиками белорусские любители “тихой охоты” в этом году начали хвастаться очень рано - ещё в середине апреля. Такому раннему появлению “летних” грибов поспособствовала волна аномального тепла, которая накрыла Беларусь в середине весны.

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