"Это мой рекорд!" — Белорусы поделились видео и историями урожая апрельских маслят. Где?

🎥 Видео

Опубликовано: 20.04.2024 15:48 , Обновлено: 20.04.2024

Пока в Витебской области белорусов заметало снегом, в Брестской уже собирали грибы. Белоруска поделилась в TikTok видеороликом с первыми найденными маслятами. Свой урожай девушка собрала под Брестом 19 апреля.

“Пришла в лес собрать для чая лепестков и бутонов дикой яблони, а здесь такая красота! Маслята!”, — восхитилась автор видеоролика и продемонстрировала несколько найденных около яблони молодых маслят.

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Некоторые из пользователей, оставивших комментарии, не поверили.

“Это шутка”, — написал один комментатор, а другой добавил, что это всё “сказки Агнии Барто”.

Автор видео ответила, что встретить грибы так рано — для неё тоже рекорд. Она вспомнила, что в прошлом году нашла первый гриб 1 мая, и тогда ей тоже не поверили.

Но нашлись и те, кто уже также собрал первый грибной урожай. Кто-то даже заявил о найденных ещё в марте лисичках.

“Я показала лисички в марте на своей странице. Как хейтили-то. Хотя видео не одно и видно, что реально срываю их”, — написала одна девушка

“Я два дня назад нашла маслята”, — рассказала ещё одна девушка в комментариях, а автор видеоролика добавила, что уже обнаружилось три человека, которые нашли маслята в апреле.

Ранее Telegraf.news писал о том, что белорусы нашли под Минском гриб, который точно не встретишь на каждом шагу. Пользователи TikTok записали видео, где рекомендовали не только использовать его в пищу, но и втирать в кожу для “молодильного” эффекта. А так ли он безопасен, как кажется?

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