Белорус похвастался первым подосиновиком в этом году. В каком районе нашёл?

Опубликовано: 22.04.2024 14:12 , Обновлено: 22.04.2024

В одной из тематических групп в Telegram мужчина поделился снимком настоящего подосиновика, который нашёл в этом году. Многие в счастливую находку не поверили и писали, что фото сделано осенью. Однако белорус опроверг такие заявления и ответил, что это он "сейчас так ходит".

Гриб мужчина обнаружил на Брестчине, в 20 километрах от областного центра. А если ещё точнее, — на границе Брестского и Малоритского районов. Возможно, на появление “апрельских” грибов повлияла ранняя весна, которая в 2024 году выдалась теплее обычного.

Кроме того, в середине апреля открыли грибной сезон и наши соседи. При этом речь идёт не об обычных весенних грибах, собирать которые решаются лишь немногие, а о самых “благородных” видах — боровиках. Посмотрели, что сейчас приносят в своих корзинках поляки и чем хвастаются в соцсетях белорусские грибники.

Так, пользователи соцсети Facebook на днях поделились фотографиями первых весенних боровиков в тематических польских группах, причём, по словам автора одного из постов, сделаны фото были 14 апреля в районе Восточных Бескид.

Фото: Facebook / Tadeusz Krawczyk

В интервью польскому порталу o2.pl эксперт по грибам Веслав Каминский пояснил, что грибной сезон в Польше с каждым годом начинается раньше из-за того, что климат становится заметно теплее, а «грибы не следуют календарю».

По словам Каминского, обычно ближе к маю начинался пик сезона сморчков, но в этом году, предположил эксперт, в мае «этих грибов может уже не быть».

«Где-то через 10-20 лет, в марте, люди будут выходить из леса с корзинами, полными подберёзовиков. Как я вижу, не только по грибам, но и по природе и деревьям в целом видно, что всё происходит на месяц раньше», — объяснил эту аномалию другой эксперт Юстин Колек в интервью польскому порталу WP.

По его словам, уже несколько лет подряд каждую весну в польских лесах в конце апреля — начале мая можно заметить обилие подберёзовиков, но в этом году благородные белые появились ещё раньше. По словам Колека, причиной тому стали более теплые осень и зима.

Между тем в Беларуси, судя по сообщениям в тематических чатах грибников и фотографиям, которые они выкладывают в социальных сетях, к середине апреля в разгаре сезон тех самых гигантских сморчков и строчков. Люди собирают их целыми корзинками, даже несмотря на то, что последние во многих странах относятся к безусловно ядовитым грибам.

В Польше пошли аномальные боровики. А чем хвалятся белорусские грибники?