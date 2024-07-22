Белорусов предупредили о "киберпреступных сетях Wi-Fi" в многолюдных местах. В чем опасность?

Опубликовано: 22.07.2024 21:26 , Обновлено: 22.07.2024

В производственном объединении "Белоруснефть" рассказали о "киберпреступных сетях Wi-Fi", которые мошенники создают в многолюдных туристических местах, чтобы заполучить данные граждан.

Как сообщили в “Белоруснефти”, в таких сетях пользователям предлагают зарегистрироваться через свой аккаунт Telegram или другой сервис, а также прислать код подтверждения из SMS. “Ловушка” может попросить предоставить шестизначный код из истории переписки с сервисным аккаунтом Telegram в мессенджере.

Так аферисты получают доступ к аккаунту человека и распространяют в дальнейшем свои мошеннические схемы. Отметим, что сети Wi-Fi не должны запрашивать коды и пароли Telegram. Такие мошеннические сети могут, кстати, заразить гаджет вирусом. Встречаются они, например, в аэропортах, на вокзалах, в кафе, торговых центрах.

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Не только Wi-Fi применяют злоумышленники в сфере туризма. Они также, продолжили в “Белоруснефти”, создают в Telegram тематические сообщества, куда и заманивают потенциальных жертв. В этих каналах мошенники представляются обычными туристами, которые ищут попутчиков, или же гидами с предложениями экскурсий.

После установления контакта и общения с жертвой аферисты начинают просить предоплату за услугу (подвоз попутчика или экскурсию). После получения денег мошенники исчезают и не выходят на связь.

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Кроме того, добавили в Telegram-канале “Белоруснефти”, злоумышленники могут попросить своих жертв зарегистрироваться на фейковом сайте для организации поездки и ввести там свои персональные и платежные данные.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что жительнице Скиделя Гродненской области в Telegram написала пользовательница, которая представилась директором школы, где работает женщина, и попросила поговорить с «человеком из финансовой безопасности» по поводу одного списка.

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Также мы сообщали, что директор брестской турфирмы за два года своей деятельности выманила у десятка белорусов около 900 тыс. рублей. Женщина обманывала как своих потенциальных клиентов, так и знакомых.

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