Беларусбанк попросил клиентов не показывать экраны своих гаджетов "представителям" других банков. В чем дело?

Опубликовано: 22.07.2024 14:49 , Обновлено: 22.07.2024

Беларусбанк сообщил, что белорусам стали звонить на телефон люди, представляющиеся сотрудниками других банков. В дальнейшем они просят перейти для общения в мессенджеры, в том числе с использованием режима демонстрации экрана, то есть когда пользователь, с которым общается человек, может увидеть содержимое экрана его гаджета в данный момент.

Как рассказали в пресс-центре Беларусбанка, в мессенджерах создают аккаунты, которые якобы принадлежат банку, МВД, Национальному банку или же другой организации. Причем в канале есть и логотип, и контактный номер учреждения.

Это мошенники, которые после звонка с фейкового аккаунта в мессенджере просят в процессе общения включить демонстрацию экрана. Аферисты объясняют необходимость такого действия тем, что нужно проверить телефон клиента, проследить подозрительную активность на гаджете и не только.

Коллаж: Беларусбанк

И при работе демонстрации экрана мошенники стараются собрать как можно больше полезной для них информации: пароли, приходящие в SMS, коды безопасности, коды доступа в интернет-банкинг и другие. Вообще, можно увидеть все, что происходит на экране устройства в данный момент времени, в том числе установленные приложения.

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Как сообщили в пресс-центре Беларусбанка, мошенники могут заметить, какие вообще суммы хранятся на счетах жертвы, и начать заставлять перевести деньги на якобы защищенный счет.

Как защититься от мошенников?

В Беларусбанке напомнили, что правоохранители и сотрудники банков:

не связываются с клиентами через мессенджеры,

не просят скачать на гаджет какое-либо приложение и включить режим демонстрации экрана,

не требуют оформить кредит или перевести деньги на якобы безопасные и защищенные счета.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что жительнице Скиделя Гродненской области в Telegram написала пользовательница, которая представилась директором школы, где работает женщина, и попросила поговорить с “человеком из финансовой безопасности” по поводу одного списка.

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