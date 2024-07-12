Директор брестской турфирмы обманула десятки белорусов на 900 тыс. рублей

Опубликовано: 12.07.2024 10:24 , Обновлено: 21.04.2025

В Управлении по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Брестской области рассказали о том, как директор одной из местных туристических фирм за два года выманила у десятка белорусов порядка 900 тыс. рублей. Теперь 47-летней предпринимательнице грозит до 10 лет тюрьмы.

Женщину заподозрили сразу в серии афер и уже возбудили в отношении неё уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Как рассказал Олег Яцковец, временно исполняющий обязанности по должности начальника отдела УБЭП УВД Брестчины, директор брестской турфирмы (название в МВД не стали раскрывать) обманывала как своих потенциальных клиентов, так и просто знакомых.

Первым она предлагала оформить путёвки на отдых на выгодных условиях, а когда те вносили предоплату, под разными предлогами отказывалась выполнять обязательства. У вторых она брала деньги взаймы на развитие бизнеса и “для повышения оборотных средств”, однако возвращать взятые деньги отказывалась.

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В результате за два последних года директор турфирмы накопила долгов и невыполненных обязательств почти на миллион рублей. Жертвами аферистки стали минимум 27 частных лиц.

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