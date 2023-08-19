«Беллегпром» показал форму школьных поваров. Как вам?

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Опубликовано: 19.08.2023 11:24 , Обновлено: 13.11.2024

«Беллегпром» 18 августа представил форму для поваров минских школ. На спецодежде, дизайном которого занимался Центр моды, нарисован кулинарный принт.

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С 1 сентября у школьных работников кухни появится своя форма. Спецодежду получат не только повара, но и другие работники пищеблока: буфетчики, мойщики посуды, заведующие производством.

Фото: t.me/bellegprom

Фото: t.me/bellegprom

Ранее Надежда Лукашевич, директор комбината школьного питания Минска говорила, что работа над новой одеждой для поваров началась с прошлого учебного года.

«Мы подумали, что нужно сделать форму красивой и современной. Поэтому мы сделали ее очень яркой, разработали принт, подумали, из каких элементов она будет состоять. Это будут различные варианты», – сказала она.

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Фото: t.me/bellegprom

Фото: t.me/bellegprom

“Думаю, дети оценят такой эксперимент. Аналогов в республике нет”, — отметила Лукашевич.

В “Беллегпроме” подчеркнули, что дизайн моделей был прорабан с Центром моды.

Кстати, форму ввели не только для работников пищеблока, но и для учителей:

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