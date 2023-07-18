В минской школе для учителей ввели форму. Как она выглядит?

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Опубликовано: 18.07.2023 17:48 , Обновлено: 18.07.2023

В школе № 101 Минска специальную форму ввели не только для учеников, но и для преподавателей. Администрация, учителя — все одеты в одном стиле: бело-черные цвета.

Руководство учебного заведения считает, что школьная форма должна поддерживать корпоративный дух, написала”СБ Беларусь Сегодня”.

По словам Ирины Жукович, заместителя директора, работать над внедрением делового стиля в одежде педагогов начали в 2022 году. «Даже стилистов приглашали. Никаких трикотажных кофточек! Только строгие костюмы и классические туфли», - рассказала она.

Фото sb.by, Александра Кулевского. Минск. Учитель начальных классов Илона Стацевич, библиотекарь Павел Дворянинов и учитель английского языка Вероника Федотова

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В «Беллегпроме», который занимается пошивом формы, отметили, что каждый ее элемент разработан и пошит так, что все эстетические, гигиенические и эргономические требования соблюдены. «Любая деталь школьного гардероба рассчитана на то, что ее будут активно носить. В ней комфортно и в жару, и в холод. А ткани в основном используются отечественные, отдельные полотна закупают в Китае и Турции», - рассказали на предприятии.

Напомним, ранее Телеграф писал, кто из белорусов может получить 113 BYN, а кто 340 и более на подготовку детей к школе:

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