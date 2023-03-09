Белорусских школьников обяжут в 2023 году носить еще один элемент формы

Опубликовано: 09.03.2023 13:53 , Обновлено: 09.03.2023

Министр образования Беларуси Андрей Иванец 9 марта сообщил, что школьники в следующем учебном году должны будут носить еще один обязательный элемент формы.

По его словам, после того, как в этом году школьников обязали носить единый элемент школьной формы, они делают это «с удовольствием» и почти все учреждения образования уже «адаптировались» к изменениям.

«В этом году, мы полагаем, все школы дополнят выбранный элемент формы вторым элементом», — заявил Иванец.

Он объяснил решение тем, что оно приведет «к некоторому единообразию и пониманию принадлежности к конкретному учреждению общего образования».

Министр отметил, что выбирать второй элемент также предоставят самим школам. Например, уже выбранные жилетки можно дополнить «брюками, либо белой сорочкой, либо галстуком».

Единый элемент школьной формы

Напомним, в 2022-2023 учебном году в учреждениях образования ввели обязательный элемент школьной формы. Министерство образования предложило каждой школе выбрать любую часть одежды из предложенного каталога. Это мог быть, например, галстук, жакет, жилетка и т.д.

Также необходимо было разместить эмблему учреждения образования.

При этом, ранее Иванец заявлял, что «со следующего 2023/2024 учебного года во всех школах будет введена школьная форма».

«Хотел бы подчеркнуть, что речь идет не про единую для всех учреждений образования школьную форму. Каждая школа будет выбирать свою комфортную, удобную форму делового стиля для ребят», — говорил чиновник.

Теперь же речь идет лишь о “втором элементе”.