Белгидромет продлил оранжевый уровень в 5 из 6 областей. Как охладится в жару без кондиционера?

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Опубликовано: 30.08.2025 16:10 , Обновлено: 30.08.2025

Синоптики предупредили белорусов о 30-градусной жаре (а кое-где и выше) и объявили оранжевый уровень опасности почти во всех областях. В связи с этим журналисты Telegraf.news нашли 6 спасительных и неожиданных способов охладиться, не используя ни кондиционер, ни даже вентилятор.

Так, по данным Белгидромета, днем в воскресенье 31 августа на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +33°С.

Согласно этим данным, сотрудники МЧС составили карту, на которой в оранжевый цвет опасности окрасили 5 областей - все, кроме Гродненской.

Также в Минской, Витебской, Брестской и Гроднеснской областях ожидаются грозы.

Спасатели предупредили, что такие погодные условия могут привести к ужасным последствиям: гибели людей на воде, возникновению природных пожаров, увеличению количества ДТП.

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В МЧС дали рекомендации, как вести себя белорусам в эти дни:

старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами, особенно в период с 12:00 до 16:00;

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки антенн;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

купайтесь в разрешенных специально отведенных и оборудованных для этого местах;

соблюдайте питьевой режим при жаре.

6 необычных способов спастись от жары

Даже при ярком солнечном свете можно избежать жары в доме или квартире и значительно снизить температуру в комнатах. Во-первых, открывайте окна только ночью, чтобы впустить прохладный воздух и выпустить дневную жару. Также закрывайте шторы и жалюзи, чтобы солнце не попадало в дом.

Но если в помещении всё равно жарко, вот 5 способов охладиться.

Бутылка с водой и веер

Вам понадобится пластиковая бутылка с водой. Она должна быть максимально большой, но при этом достаточно маленькой, чтобы поместиться в морозильную камеру.

Поставьте бутылку с замороженной водой и махайте перед ней веером. Это создаст прохладный ветерок, обдувающий ваше тело и заодно всю комнату.

Если у вас всё же есть хоть какой-то вентилятор, поставьте его.

Египетский метод

Все, что вам нужно сделать, чтобы снизить температуру в помещении — это повесить влажные или даже мокрые простыни над открытым окном. Этот лайфхак известен как «египетский метод».

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Выпейте горячий чай

Почему люди пьют горячий чай в жаркой Турции? Это не совпадение, а отличный способ охладиться.

Горячий напиток посылает мозгу сигнал о необходимости охладиться. Мы начинаем потеть, и, вопреки ожиданиям, получаем очень полезный эффект. Наш организм устроен таким образом, что потоотделение — это гениальный и естественный способ охлаждения. Это защищает тело от перегрева.

Съешьте что-нибудь острое

Обычно, когда на улице жара, все мечтают о мороженом или освежающем арбузе. Но есть идея получше.

Вы когда-нибудь задумывались, почему жители самых жарких регионов Земли любят острую пищу? На самом деле, по слова экспертов, употребление очень острого блюда даст такой же эффект, как и горячий чай.

Блюда с чили, содержащие капсаицин, считаются лучшими. Это вещество воздействует на тот же рецептор, что и на языке. Сигнал о необходимости охлаждения доходит до мозга, и мы начинаем потеть.

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Холодные компрессы

Прикладывайте компрессы к участкам, где прощупывается пульс. Это также отличный способ быстро охладить тело.

Запястья и шея — отличные места для быстрого охлаждения благодаря мелкому расположению кровеносных сосудов. Всего несколько минут погружения запястий в холодную воду или прикладывания прохладного компресса к затылку могут принести огромное облегчение.

А вот холодный душ принимать нельзя.

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Самодельный кондиционер

К слову, также вы можете сделать охлаждающее устройство для квартиры из картона и пластиковых бутылок. По заверениям авторов инструкции, такой кондиционер может снизить температуру в комнате на 5 градусов! О способе Telegraf.news писал ранее.

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