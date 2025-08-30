ГАИ призвала 2 категории белорусов не садится за руль в ближайшие дни. А где объявили рейды?

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Опубликовано: 30.08.2025 12:21 , Обновлено: 30.08.2025

В белорусской Госавтоинспекции дали "настоятельные рекомендации" отказаться от поездок на автомобиле за рулем некоторым белорусам.

Всё из-за жары, которую спрогнозировали синоптики.

[inf]Так, по данным Белгидромета, 30 августа ожидается до +30-33°С, 31 августа — до +27..+33°С. При этом, не сильно упадут температуры в некоторых регионах и 1-2 сентября. Согласно прогнозу, по югу — до +30, по остальной Беларуси — +20..+28°С.[/inf]

Как подчеркнули инспекторы, при такой погоде водители и пешеходы быстрее утомляются, внимание рассеивается, реакция значительно ухудшается.

У многих появляется:

усталость;

головокружение;

вялость;

сонливость.

Фото: МВД Беларуси

Особенно ГАИ призвала отказаться от поездок двум категориям белорусов: метеозависимым и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если это невозможно, там посоветовали брать с собой нужные лекарства.

“Даже здоровым людям не стоит долгое время находиться за рулем. Пейте больше воды, постоянно контролируйте свое самочувствие. При первых признаках недомогания или сонливости остановитесь в тени, отдохните, умойтесь прохладной водой”, — дали рекомендации в Госавтоинспекции.

Кроме того, там напомнили, что нельзя оставлять в жару в машине детей и домашних питомцев.

Где в Беларуси объявили рейды?

К слову, также в Госавтоиспекции сообщили об усилении контроля за дорожным движением на выходных 30-31 августа. Так, в Могилевской области особое внимание пообещали обратить на:

водителей в состоянии алкогольного опьянения;

бесправников;

пешеходов, которые “игнорируют соблюдение ПДД”.

“Рейды проходят с применением гласного и смешанного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов”, — отметили правоохранительные органы.

Специальные рейды во время акции “Внимание - дети!” проводят инспекторы ДПС и по всей Беларуси - до 5 сентября. ГАИшники следят, чтобы все ездили днем с ближним светом фар.

А еще в Минской области , чтобы ловить нарушителей ПДД, запускают дроны. Так, испекторы сообщили, что во время одного из профилактических рейдов зафиксировали 4 факта нарушения правил обгона.

“Беспилотник с высокой точностью заснял опасные маневры водителей, которые создавали угрозу безопасности дорожного движения”, —сообщили правоохранители. В отношении нарушителей составили административки, некоторым грозит лишение прав до 1 года.

А ранее Telegraf.news писал, что Госавтоинспекция предупредила о проведении «массированной отработки» одной из трасс Гомельской области 30 августа.

Не только водители. В ГАИ Беларуси назвали даты «массированной отработки» одной из республиканских трасс