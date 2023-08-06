Белгидромет: по всей Беларуси 6 августа температура превысила +30°С. Где жарче всего?

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Опубликовано: 06.08.2023 16:03 , Обновлено: 06.08.2023

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 6 августа во всех районах Беларуси температура воздуха превысила 30 градусов.

По словам специалиста, “южные потоки привели к тому, что с юга Европы на нашу территорию поступает очень жаркий тропический воздух, поэтому температура воздуха в большинстве районов достигает 30-33 градусов”. Правда, по информации Белгидромета, это ненадолго, вскоре погода начнет меняться. “В западных районах резко понизится температура воздуха, по северо-востоку еще сохранится жара 30-34 градуса”, - рассказал БелТА дежурный синоптик.

Где было жарче всего?

В Белгидромете отметили, что 6 августа высокая температура распределилась равномерно по всем областям страны, но в южных районах Гомельской области отмечаются самые высокие показатели.

Так, по данным метеорологического ресурса Gismeteo, в 15:00 в Минске и Гродно температура воздуха составляла +31°С. В Могилеве термометры показывал +32°С. В Бресте и Витебске температура достигала +32°С.

Самую высокую температуру зарегистрировали в Гомеле - 33°С.

Несколько советов, как выжить в жару

Практически всем людям сложно переносить такую жару. Кондиционер или хотя бы вентилятор есть далеко не у всех. Поэтому мы нашли неожиданные способы охладиться от жителей стран, где аномальные температуры в порядке вещей.

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Также мы собрали несколько правил, который действительно помогут охладиться. При этом вам не понадобится покупать довольно дорогие кондиционеры и вентиляторы. А сам способ займет всего 5 секунд.

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Когда похолодает?

По прогнозам метеорологов, скоро жара спадет. Дело в “прохладной воздушной массе с Европы”. Уже 8 августа столбик термометра опустится до +17°C.

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