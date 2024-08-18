Белгидромет объявил красный уровень опасности для 1 области Беларуси. Где ждать +35°С, а где - сильные ливни?

Опубликовано: 18.08.2024 16:38 , Обновлено: 18.08.2024

Белгидромет выписал штормовое предупреждение на понедельник, 19 августа, для Гомельской области. По прогнозам синоптиков, температура воздуха во многих районах там поднимется до +35°С. К слову, в первые три дня предстоящей недели ожидаются дожди и грозы во многих районах Беларуси.

По информации Белгидромета, днем 19 августа во многих районах страны пройдут кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, местами - 21-24 м/с, а в отдельных районах по северо-западной части Беларуси - 25 м/с. Также местами ожидаются сильные ливни и град.

[info_b]Согласно шкале Бофорта, ветер порывами от 13,9 до 17,1 м/с - это крепкий ветер, от 17,2 до 20,7 - очень крепкий, 20,8-24,4 - шторм, а от 24,5 до 28,4 м/с - сильный шторм.[/info_b]

Как спрогнозировали в Белгидромете, на большей части страны максимальная температура воздуха 19 августа достигнет +30 .. +35°С , в Минске - +30°С . Там ожидается гроза и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В целом же, в этот день, как рассказали синоптики, погоду в Беларуси будет определять активный атмосферный фронт и неустойчивая воздушная масса тропического происхождения. Кратковременные дожди и грозы возможны ночью по северо-западу Республики, температура воздуха в это время суток составит +14 .. +20°С .

“На фоне высоких температур +27..+31°С с северо-запада примерно в обед на территорию РБ войдет холодный фронт с волнами. Ливни и грозы, местами ливни сильные… К Минску он [фронт] подойдет ориентировочно часам к 18–19”, - написали в Telegram-канале Nadvorie.

Скриншот: Windy.com

Исходя из данных сервиса по прогнозированию погоды Windy.com, наиболее интенсивные дожди ожидаются вечером 19 августа в Гродненской области, северо-западной части Брестской области и западной Витебской.

Во вторник, 20 августа , по информации Белгидромета, на большей части Беларуси сохранится влияние фронтального раздела, а погода будет облачной с прояснениями. Ночью, утром и днем на большей части страны, преимущественно по юго-восточной половине, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - сильные дожди и грозы.

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Ветер на этот день синоптики спрогнозировали северный умеренный, местами порывистый, при грозах - сильный порывистый. В ночные часы температура воздуха составит +13 .. +20°С , днем - +22 .. +29°С , по юго-востоку - до +32°С .

Как рассказали в Белгидромете, в среду, 21 августа , днем на запад Беларуси будет перемещаться активный фронтальный раздел с Польши. В дневные часы в Гродненской и Брестской областях пройдут кратковременные дожди, местами на западе - сильные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы.

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Ветер 21 августа будет умеренный, при грозах порывистый, а днем в отдельных районах - сильный порывистый. Ночью столбик термометра поднимется до +19°С (от +10°С ), а днем температура воздуха составит от +23°С по северу Беларуси до +32°С по югу.

Ранее Telegraf.news рассказывал, когда в Беларусь придет прохладная погода. Так, по информации специалистов Telegram-канала Nadvorie, 22 и 23 августа в страну пойдет прохладный воздух, но затем стоит ждать несколько жарких дней.

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