Когда в Беларусь придёт осень? Синоптики предупредили о "холоде из северной Атлантики"

Опубликовано: 17.08.2024 16:14 , Обновлено: 17.08.2024

Синоптики тематического канала о погоде Nadvorie рассказали, когда белорусы могут попрощаться с шортами и футболками, поскольку в Республику придёт самая настоящая осень. Так, согласно предварительному прогнозу, уже с четверга, 22 августа, к нам вернётся "более прохладная погода".

Можно сказать, что жителей страны снова ждут температурные качели. Если с 22-23 августа Беларусь накроет прохладный воздух, то затем, по словам синоптиков, можно смело ждать “несколько жарких дней”. А уже со вторника, 27 августа, в регион начнёт поступать “холод из северной Атлантики”.

“На карте видно, что 22-23 августа Беларусь будет находиться под неглубокой ложбиной холода Х, а уже 25 августа страна окажется в гребне очень тёплого тропического воздуха, который идёт к нам со Средиземноморья”, — отметили синоптики Telegram-канала Nadvorie.

Карта относительной топографии, где показана средняя температура нижнего слоя тропосферы от земли до ~6 км.

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