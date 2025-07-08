В Минлесхозе назвали количество домов по цене ниже рыночной, которые продали белорусам

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Опубликовано: 08.07.2025 15:09 , Обновлено: 09.07.2025

Министерство лесного хозяйства в ходе пресс-тура отчиталось о продажах своих деревянных домокомплектов, которые ранее обещали белорусам по ценам «ниже рыночных». Судя по свежим цифрам, в 2025 году торговля пошла несколько бодрее. Однако с данными за прошлый год возник интересный нюанс.

Согласно свежей информации, опубликованной 8 июля, за 6 месяцев 2025 года лесхозы реализовали уже 80 деревянных домокомплектов и более 50 бань . Для сравнения, за весь 2023 год было продано 23 домокомплекта .

По данным Минлесхоза, в 2024 году было продано 94 домокомплекта . В интервью для «Первого информационного» 27 апреля глава Минлесхоза Александр Кулик сообщал о 150 проданных домокомплектах .

Обновлено Позже ведомство уточнило: «За прошлый год организации отрасли, действительно, продали 94 домокомплекта, а вместе с банекомплектами, которые производятся на этом же оборудовании, цифра составляет 150».

[info_b]Заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Владимир Креч заявлял, что перед лесхозами стоит задача продавать деревянные домокомплекты по цене ниже рыночной за счёт сокращения рентабельности до 5%.[/info_b]

В Минске заметили «толпы белорусов» возле «домика мечты». Что за он?

Напомним, в последнее время проект претерпел некоторые изменения. В Минлесхозе «оптимизировали» ассортимент, убрав из каталога домокомплект с «не совсем удачной» планировкой и добавив взамен небольшой дачный домик на 35 «квадратов». Именно на такие варианты (стоимостью от 18-19 тыс. рублей за «коробку»), по словам чиновников, сейчас наблюдается «волна спроса».

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Чтобы справиться с очередями, в ведомстве пообещали запустить ещё 9 новых производственных линий.

В Минлесхозе пообещали белорусам запустить ещё 9 производств деревянных домов. За каким вариантом «стоит очередь»?