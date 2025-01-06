В Минске заметили "толпы белорусов" возле "домика мечты". Что за он?

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Опубликовано: 06.01.2025 20:05 , Обновлено: 06.01.2025

В Минском международном выставочном центре заметили "толпы белорусов" возле "домика мечты". Им оказался лесной домик Островецкого опытного лесхоза, который стал одним из экспонатов выставки "Моя Беларусь".

“Вот такие толпы были вчера на нашей экспозиции на выставке “Моя Беларусь” в Минском международном выставочном центре”, - [link href=“https://t.me/minleshoz/16973” target=“_blank” rel=“noopener”] похвастались [/link] в Telegram-канале Министерства лесного хозяйства и показали фото.

Фото: Минлесхоз Беларуси

В ведомстве утверждают, что интерес людей к их деревянному домостроению “огромный”. “Представленный на выставке домокомплект Островецкого опытного лесхоза - лишь один из вариантов “домика мечты”, предлагаемый учреждениями отрасли”, - отметили в Минлесхозе.

Фото: Минлесхоз Беларуси

[info_b]И действительно домиков больше. По этой [link href=“https://lesnoidom.by/products/derevyannoe-domostroenie/” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link] можно ознакомиться с предложениями деревянных домокомплектов, в том числе банями и летними домиками, от Министерства лесного хозяйства.[/info_b]

«Аж голова закружилась» — В Минске заметили огромную очередь за «халявой»

Что за выставка?

Что касается выставки “Моя Беларусь”, то она открылась в конце декабря и продолжит свою работу в январе и феврале. Организаторы назвали экспозицию “выставкой достижений суверенной Беларуси”. “На площадках выставки на понятном, современном языке коммуникации мы расскажем, чего достигла наша страна за годы независимости благодаря труду ее народа, любви и патриотизму”, - пообещали они.

Экспозиция разделена на несколько тематических зон: “Наука и интеллект”, “Культурное наследие”, “Умный город”, “Забота и здоровье”, “Атомная энергия”, “Сельское хозяйство” и не только.

Кроме самой выставки, там работает также зона ярмарки, отдыха, фудкорт, фотозоны и инсталляции. Подробнее с программой, а также временем работы экспозиции можно ознакомиться [link href=“https://xn—80abmycmsir5gza.xn—90ais/” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link].

Ранее Telegraf.news писал, что министр лесного хозяйства Кулик пообещал запустить еще девять новых производств деревянных домокомплектов, которые начали выпускать белорусские лесхозы в прошлом году. Необходимость этого глава ведомства объяснил высоким спросом на этот товар. Он также рассказал, какой именно деревянный дом белорусы покупают чаще других, и назвал причину, по которой, с его слов, возросла популярность деревянных домов.

В Минлесхозе пообещали белорусам запустить ещё 9 производств деревянных домов. За каким вариантом «стоит очередь»?