Глава Минлесхоза пообещал в 2025 году продать белорусам на 33% больше деревянных домов, чем в прошлом. Это сколько?

Опубликовано: 28.04.2025 11:14 , Обновлено: 28.04.2025

Министр лесного хозяйства Александр Кулик заявил, что спрос белорусов на готовые деревянные домокомплекты, которые производят белорусские лесхозы с 2023 года, не перестаёт расти. В результате, лесхозам прошлось наращивать производство и в этом году, по словам главы ведомства, планируется продать минимум на 33% больше домокомплектов, чем в прошлом.

В интервью гостелеканалу “Беларусь 1”, Кулик рассказал о динамике продаж домокомплектов:

в 2023 году было продано всего 25 домокомплектов,

в 2024 году - 150,

за первый квартал 2025 года - уже 60.

При этом министр отметил, что начало года это всегда “самое затишье” в строительстве и, соответственно, ожидать активных продаж домокомплектов в этот период не стоит. К концу года, по словам Кулика, ведомство рассчитывает выйти на цифру в 200 домокомплектов и около 100 бань.

При это глава Минлесхоза пояснил, что порядка 30-35 домов планируется выделить собственно работникам ведомства, чтобы повысить “закрепляемость специалистов” в регионах.

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“Многие специалисты в лесной отрасли - из сельской местности. Поэтому они просят, чтобы не квартиры покупали им, а именно домик построить”, - пояснил Кулик.

Он также напомнил о том, что недавно обратился к главе государства с предложением разрешить сотрудникам ведомства выкупать арендное жильё в собственность.

“Мне задавали всегда вопрос, когда я бываю на производстве: “Если бы это был мой дом, у меня бы совсем по-другому было бы, душа была бы спокойна и отношение, естественно: что-то доделал, содержал и все прочее”. Поэтому я обратился к президенту, чтобы разрешить приватизировать, приобретать в собственность, но с определенными обязательствами: чтобы тот, кто у нас работает, понимал, что надо 10 лет в отрасли отработать, 10 лет прожить в этом доме”, - рассказал Кулик.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 21 апреля во время рабочей поездки президента Беларуси Александра Лукашенко в Витебскую область глава государства дал добро на это предложение, но озвучил одно важное условие: приватизировать такое жильё он предложил “за те деньги, за которые построили”. Никаким нормативно-правовым актом данное предложение пока не закреплено.

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