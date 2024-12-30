В Минлесхозе пообещали белорусам запустить ещё 9 производств деревянных домов. За каким вариантом «стоит очередь»?

Опубликовано: 30.12.2024 09:31 , Обновлено: 30.12.2024

Министр лесного хозяйства Александр Кулик пообещал запустить ещё 9 новых производств деревянных домокомплектов, которые начали выпускать белорусские лесхозы в прошлом году. Необходимость этого глава ведомства объяснил высоким спросом на этот товар. Он также рассказал, какой именно деревянный дом у белорусы покупают чаще других, и назвал причину, по которой, по его словам, возросла популярность деревянных домов.

По словам Кулика, когда Минлесхоз взялся за реализацию идеи производства деревянных домокомплектов, некоторые были настроены к ней скептически. Однако она, по мнению министра, оправдала себя и товар получил популярность среди белорусов. Этому, по словам Кулика, способствовала в том числе и государственная программа кредитования деревянных домокомплектов.

[info_b]Сейчас “Беларусбанк” кредитует покупку домокомплектов Минлесхоза по программе “На родныя тавары”. Процент по этому кредиту минимальный - 4%, но максимальная сумма ограничена 500 базовыми величинами (на сегодняшний день это эквивалентно 20 тыс. рублей).[/info_b]

В эфире гостелеканала СТВ показали выставочный вариант деревянного дома от Минлесхоза из сухого бруса, минимальная стоимость которого составляет 47 тыс. рублей (в каталоге “Лесного домика” - это домокомплект №2). Если же к деревянным элементам дома добавить кровлю из металлочерепицы, окна и двери, как в представленном варианте, то цена такого домика от Минлесхоза возрастёт до 63 тыс. рублей.

Однако, вовсе не такие домики, по словам министра, самые популярные у белорусских покупателей. Наибольшим спросом, по его словам, пользуется классический вариант из оцилиндрованного сырого бруса, размером 10 на 10 м, который стоит 30 тыс. рублей. А вот в очередях приходится стоять за дачным домиком размером 7 на 8 м, стоимость которого стартует от 18 тыс. рублей.

Судя по описанию министра, речь идёт о домокомплекте №5, который в каталоге ведомства выглядит следующим образом.

Скриншот с сайта "Лесной домик"

“Они не то что “заходят” - за ними действительно стоит очередь, поэтому мы объявили конкурс. Буквально с нового года начнется поставка оборудования, еще девять производств запустим. Премьер-министр поддержал, есть постановление правительства”, - рассказал о планах на будущий год глава Минлесхоза.

Летом этого года, как сообщил Telegraf.news, Кулик заявлял, что к осени заниматься производством деревянных домокомплектов в Беларуси должны будут в общей сложности 32 предприятия. Таким образом, число предприятий, занимающихся производством деревянных домокомплектов, в будущем году должно перевалить за 40.

«Было много критиков, но…» — Минлесхоз пообещал открыть семь новых производств деревянных домокомплектов для белорусов