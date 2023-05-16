От 32 до 110 тыс руб. В Минлесхозе рассказали, почему не во все их дома белорусы могут сразу "заезжать и жить"

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 16.05.2023 22:26 , Обновлено: 16.05.2023

Заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Владимир Креч провел телефонную линию с читателями "Сельской газеты". Там он рассказал о нюансах, с которыми столкнутся заказчики деревянных домов, которые весной осмотрел премьер Головченко, и которые Минлесхоз обещал продавать белорусам дешевле рынка.

Вопросы касались, как цен, так и потребительских качеств предлагаемых домов. А ещё, почему только в один из 6 предлагаемых вариантов можно “заселяться и жить” сразу.

По словам чиновника, главная задача, которая стояла перед его ведомством и лесхозами - продавать готовые деревянные дома по цене ниже рыночной за счёт сокращения рентабельности до 5%.

В итоге было предложено 6 вариантов деревянных домов. Три — из оцилиндрованной древесины (подготовили Брестское, Витебское и Минское ГПЛХО), два — из массива бруса естественной влажности (Могилевское и Гомельское), один - из массива бруса после технологической сушки (Гродненское ГПЛХО).

“Есть особенности ввода в эксплуатацию каждого из срубов. Домокомплекты естественной влаж­ности до заселения требуют определенного времени для усадки. А вот гродненцы провели технологическую сушку бруса до влажности 12—13 процентов. Весь процесс строи­тельно-монтажных работ в таком случае — это только строительство фундамента и время на то, чтобы сложить брусья. Вариант сруба после технологической сушки дороже остальных, но он имеет преимущества: накрыл крышей, подвел коммуникации — заезжай и живи”, - пояснил Владимир Креч в ответ на вопрос (или утверждение?) одного из позвонивших, что дома из древесины естественной влажности должны стоять год-два, и только потом их можно ставить на фундамент и производить отделку.

По словам замминистра лесного хозяйства, цены на домики очень сильно отличаются. Те, кто готов купить “без окон и дверей”, отдадут за самый дешёвый 32 тысячи рублей, а за дорогой с окнами, дверями и даже полами - 73 тыс рублей. Но это без учёта сборки.

“С учетом сборки, с окнами, дверями, полом — от 62 до 110 тысяч рублей”, - уточнил Владимир Креч.

Но и тут загвоздка. Со времени мартовской рекомендации премьера Романа Головченко, что дома надо продавать с кровлей и фундаментом, в торговых предложениях Минлесхоза ничего ее изменилось. По словам замминистра, только во втором полугодии на месте продажт домиков в Минске хотят организовать точки “смежников”, которые бы предлагали делать ещё и фундамент, и кровлю и даже коммуникации. Сколько тогда будут стоить домики от Минлесхоза, чиновник не уточнил.

Головченко пообещал белорусам кредиты на деревянные домики. Но те пока без фундамента и крыши

Пока же предлагают доставку и сборку дома уже на готовый фундамент. Но речь идёт о коробках без кровли и коммуникаций. Во сколько обойдется итоговая стоимость такого домика? Зависит от изворотливости потенциального покупателя. Тому пока придется искать подрядчиков на все эти работы и закупать материалы самостоятельно.

Кстати, посмотреть готовые дома можно в Минске на площадке «Лесной домик» рядом с Логойским трактом. Официального сайта с предложениями и подробной информацией пока нет. Но он, по словам замминистра, “на стадии разработки”.

На вопрос, можно ли поменять один из 6 предложенных проектов под себя замминистра лесного хозяйства ответил отрицательно. “Изменениях проектов пока речи не идет, так как они ведут к увеличению цены. В таком случае стоимость вырастет и окажется примерно такой же, как и у частных структур”, - признался Владимир Креч.