Совмин упростил требования по строительству и ремонту жилья в Беларуси. Как решили бороться с «долгостроями»?

Опубликовано: 25.07.2024 08:01 , Обновлено: 25.07.2024

В Беларуси с 23 июля официально вступил в силу Кодекс об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. В Министерстве архитектуры и строительства заявили, что этот законодательный акт значительно упростил как процесс строительства жилья, так и его ремонта, а также ужесточил требования к объектам-долгостроям. Посмотрели, что изменилось в этой сфере с введением Кодекса.

О новациях Кодекса рассказала начальник управления нормативно-правового обеспечения строительной отрасли Министерства архитектуры и строительства рассказала Зоя Шлег. По её словам, документ упростил как требования к застройщикам, занимающимся коммерческим строительством, так и к простым белорусам, которые занимаются строительством собственного жилья или его ремонтом.

Так, Кодексом существенно расширили перечень случаев, когда застройщикам не нужно получать разрешительную документацию на определённые действия, например, на работы по технической модернизации и ремонту объектов. Физическим лицам больше не придётся получать разрешение на снос нежилых капитальных построек на собственных земельных участках, а также на строительство, необходимое для ликвидации или предупреждения аварийных и чрезвычайных ситуаций. Упростили и процедуру строительства садовых домиков, а также ряда хозяйственных построек.

Так, по упрощённой схеме (то есть без предварительного получения разрешения исполкома и последующей обязательной приемки в эксплуатацию объектов) можно будет строить и ремонтировать одноквартирные жилые дома и хозяйственные постройки на приусадебных, садовых и дачных участках исключительно на основании паспорта застройщика:

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в сельских населенных пунктах, поселках городского типа и городах (за исключением Минска);

физическим лицам - в сельских населенных пунктах, расположенных на территории районов, прилегающих к городу Минску и областным центрам, поселках городского типа и городах (за исключением Минска) (в других сельских населенных пунктах это можно будет делать на основании документа, удостоверяющего право на земельный участок и с соблюдением определённых условий).

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Для текущего ремонта теперь также не требуется наличие до сих пор обязательных документов, таких как:

предпроектная (предынвестиционная) документация,

проектная документация;

разрешение на строительство;

аттестаты соответствия, квалификационные аттестаты;

свидетельство о технической компетентности системы производственного контроля;

декларация безопасности на строительные работы.

Какие требования решили предъявлять к долгостроям?

Что касается объектов-долгостроев, то в новом Кодексе подробно расписан порядок приостановления строительства и его консервации. Они могут зависеть от сроков строительства и применяться только при наличии обоснованных причин в следующих случаях:

при сроке строительства до одного года — не более двух раз в течение срока строительства;

при сроке строительства от одного года до двух лет — не более трех раз в течение срока строительства;

при сроке строительства свыше двух лет — не более четырех раз в течение срока строительства.

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Приостановить строительство жилых домов теперь можно не более трёх раз в течение срока строительства и также только при наличии обоснованных причин. При этом срок приостановления строительства суммарно не должен превышать трех месяцев.

А вот принимать в эксплуатацию строительные объекты теперь можно будет по одной лишь проектной документации.

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