В Правительстве Беларуси заявили, что упростили строительство жилья и коммерческих объектов. Как?

Опубликовано: 13.04.2024 16:57 , Обновлено: 13.04.2024

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал новое постановление, которое, как рассказали в Telegram-канале Правительства, упростит и ускорит строительство жилых домов и коммерческих объектов. Некоторые нюансы документа раскрыл министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.

Как рассказали в Совмине, постановлением “снимаются дублирующие процедуры и согласования”. Это, по информации Правительства, “значительно сократит” по времени процесс от проектирования объекта до начала возведения.

Пархамович рассказал, как было раньше: “Согласование проектно-сметной документации, согласование решений, которые были заложены в ней на стадии выполнения технических условий, порой достигали года. До принятия постановления необходимо было сходить и получить техусловия. Админпроцедура - это один месяц. И после получения админпроцедуры, проектирования объекта необходимо было получить согласование”.

А на это, по словам министра, уходило две недели “в каждой инстанции”, их количество доходило до 30. По подсчетам Пархамовича, на получение согласования могло уйти три или четыре месяца.

“Считайте, этим постановлением мы этот срок убрали. Поэтому если говорить об общем сроке, то в среднем, по статистике, мы сэкономили от трех до пяти месяцев на стадии проектирования”, - заверил глава Минстройархитектуры.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как в Правительстве Беларуси решили изучить корректировку подходов к постановке на учет нуждающихся, которые не имеют право на получение господдержки, в улучшении жилищных условий. Как сообщил в начале апреля Пархамович, “эта часть населения рассматривалась в качестве потенциального потребителя ипотечного продукта».

Совмин обсудил ипотеку для нуждающихся в жилье белорусов, которым не положена господдержка. Что известно?