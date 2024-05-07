Глава Минстройархитектуры пообещал белорусам сильно упростить строительство частных домов. Что известно?

Опубликовано: 07.05.2024 20:38 , Обновлено: 07.05.2024

В Министерстве архитектуры и строительства Беларуси пообещали ввести нововведения, которые помогут упростить жителям Республики постройку частных домов. Об этом во время заседания Президиума Совета Министров рассказал глава ведомства Руслан Пархамович. Так, например, планируется, что изменится процедура сдачи объекта: сперва разрешат строить, а уже потом — проходить специальную комиссию.

Руслан Пархамович отметил, что при полном прохождении экспертизы проектно-сметной документации на финальной стадии строительства объект будет принимать только Госстройнадзор, другие заключения получать не надо.

Кроме того, по его словам, если у человека есть земельный участок, теперь не нужно будет разрабатывать проектно-сметную документацию в полном объёме, передало информагентство “БелТА”. Также в ведомстве пообещали отменить экспертизу по ней, а Госстройнадзор уже не будет сопровождать стройку, как раньше. Однако в Минстройархитектуры подчеркнули: на финальной стадии объект всё же придётся вводить по всем нормативам и “более углубленно”.

“То есть в комиссии будут участвовать все компетентные органы, которые оценят этот объект и сделают вывод о том, можно ли его принимать в эксплуатацию”, — подчеркнул Руслан Пархамович.

[info_b]К слову, официальный документ со списком нововведений пока не опубликован.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что новый документ должен снять “дублирующие процедуры и согласования». Это, по информации Правительства, «значительно сократит» по времени процесс от проектирования объекта до начала его возведения.

Пархамович рассказал, как было раньше: «Согласование проектно-сметной документации, согласование решений, которые были заложены в ней на стадии выполнения технических условий, порой достигали года. До принятия постановления необходимо было сходить и получить техусловия. Админпроцедура — это один месяц. И после получения админпроцедуры, проектирования объекта необходимо было получить согласование».

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