Депутаты одобрили законопроект о регистрации белорусами недвижимости. Что решили поменять?

Опубликовано: 01.07.2024 16:57 , Обновлено: 01.07.2024

На первой сессии Палаты представителей депутаты в первом чтении приняли законопроект "Об изменении законов по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним". Ожидается, что после вступления документа в силу граждане и ИП смогут оформить недвижимость в любом агентстве по госрегистрации независимо от того, где находится имущество.

По словам заместителя председателя Госкомимущества Екатерины Лукьяновой, это позволит упростить административные процедуры и сократить временные и финансовые издержки граждан и бизнеса. Также она добавила, что с учётом развития современных технологий предусмотрена возможность удостоверения договоров не одним, а двумя и более регистраторами.

Согласно отдельной статье, государственная регистрация в отношении недвижимого имущества, основанием которой являются выданные до вступления в силу проекта закона документы, может осуществляться до 1 января 2030 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Telegraf.news писал, что Государственный комитет по имуществу предложил Министерству внутренних дел Беларуси внести ряд изменений в Кодекс об административной ответственности и предусмотреть новые штрафы для тех, кто “не выполняет обязанности по своевременному обращению за государственной регистрацией” недвижимости. Сейчас, как пояснили в ведомстве, в регистре недвижимости зачастую “содержится неактуальная информация”, в том числе, из-за пробелов в законодательстве.

Госкомимущество предложило ввести новые штрафы для белорусов, которые не регистрируют недвижимость вовремя