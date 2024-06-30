В "5 минутах от метро" или в "белорусской Швейцарии"? Посмотрели, где и сколько стоит арендовать дачу белорусам этим летом

Опубликовано: 30.06.2024 16:17 , Обновлено: 30.06.2024

Лето - "горячий" сезон отпусков, когда большинство людей стремится не просто отдохнуть от работы, но и сменить привычную обстановку. Кто-то для этого отправляется в путешествие по незнакомым городам и странам, сторонники бюджетного отдыха - хотя бы в родную деревню или на дачу. Но даже это доступно далеко не всем белорусам - не у каждого горожанина есть "малая родина" в сельской местности, а покупка дачного участка в собственность - ответственный шаг, на который решится далеко не каждый. Но в наше время есть прекрасная альтернатива - снять дачный или деревенский дом в аренду. Посмотрели, какие предложения есть сегодня на рынке и во сколько обойдётся такой отдых.

Предложений по аренде загородной недвижимости на длительный срок, на весенне-осенний период не так уж и мало по Беларуси. Как показал анализ актуальных объявлений на двух популярных белорусских площадках - “Куфар.Недвижимость” и Realt.by, больше всего предложений снять домик на лето в Минской области. Однако и в других регионах при желании можно подыскать варианты.

Самые дешёвые варианты дачных домиков стартуют в районе 100 рублей за месяц. Представлены на площадках и варианты подешевле, но без фото, а авторы некоторых объявлений вовсе не указывают цену, предлагая “договорную” цену. Рассматривая такие объявления, потенциальным “временным дачникам” придётся потратить немало своего времени на выяснение деталей, ведь провести свой отдых каждому хочется с максимальным комфортом. К счастью, на рынке достаточно предложений, которые можно оценить, не выходя из дома, в том числе, достаточно недорогих.

Так, всего за 110,68 рубля (или 35 долларов) в месяц сегодня можно стать обладателем симпатичной дачи в деревне Струсто Браславского района Витебской области. В добавок к классическому деревянному сельскому домику с печным отоплением и туалетом на улице вы можете получить чудесный вид на озеро, до которого - всего 40 метров.

Ещё дешевле - всего за 90 рублей в месяц предлагают классический дачный домик на семи сотках в садовом товариществе “Струсто” всё того же Браславского района Витебской области. Как и в предыдущем случае, главным плюсом, который может перевесить чашу весов привычных к удобствам горожан, является близость водоёма - домик также расположен в двух шагах от озера Струста.

Для жителей Минска, не готовых надолго покидать столичный регион, но не желающих оставаться в городе в самый жаркий период, мы нашли идеальный вариант в районе “белорусской Швейцарии, деревне Силичи Логойского района. Снять двухэтажный дом площадью 130 квадратных метров со всеми удобствами и даже русской баней можно на срок от трёх месяцев по цене аренды приличной столичной квартиры - 350 долларов или 1107 рублей в эквиваленте.

Есть предложения ещё ближе к Минску - всего в трёх километрах от МКАД в садоводческом товариществе Антоновка Минского района в 5 минутах от метро “Малиновка” в огромном доме на 260 “квадратов”, выставленном на продажу, сдают два жилых этаж. Впрочем, за все комнаты со свежим ремонтом, оформленный ландшафтными дизайнерами участок, место в гараже и прочие удобства арендаторы запросили немалую для рядового белоруса сумму - 950 долларов в месяц, то есть 3004 рубля .

Одним из самых дорогих на сегодняшний день вариантом стал дом-дача с баней в деревне Тарасово под Минском. Дом в 284 “квадрата” с шестью жилыми комнатами, обустроенными всей необходимой мебелью, бытовой техникой и с телефонной и интернет-связью обойдётся потенциальным “дачникам” в 1000 долларов ( 3 162 рубля ) в месяц.

Но и это предложение превзошла дача в Нарочанской курортной зоне, в Мядельском районе Минской области. Дом, рассчитанный на пятерых человек, на участке в 42 сотки, со всеми удобствами и расположенный в районе четырех озёр - Нарочь, Кузьмичи, Мядельское, Швакшты - на длительный срок сдают по 3300 рублей в месяц (в эквиваленте 1 044 доллара).

Ранее Telegraf.news рассказал, что осенью прошлого года популярная белорусская площадка частных объявлений Kufar.by объявила об изменении условий бронирования жилья на своём сервисе «Куфар Недвижимость». Теперь там будет действовать полное онлайн-бронирование для посуточной аренды, как на популярном международном сервисе Booking.com.

Kufar.by пошел по стопам Booking.com. Как поменял бронирование жилья на сутки?