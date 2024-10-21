Зачем насыпать соду в кошачий лоток? Вот 7 трюков с ней, за которые питомец "скажет спасибо"

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Опубликовано: 21.10.2024 10:17 , Обновлено: 21.10.2024

Сода имеется на кухне практически в каждом доме и чаще всего находит своё применение при приготовлении выпечки либо как универсальное средство очистки. Однако мало кто задумывался о том, что этот продукт может быть очень полезен и в вопросе ухода за домашними кошками. Это безопасное и экологичное средство обладает множеством полезных и универсальных свойств. Рассказываем о 7 способах применения продукта в уходе за кошками.

Сода обладает дезинфицирующими, дезодорирующими и очищающими свойствами и при этом действует мягко и совершенно нетоксична как для человека, так и для животных. Эти её качества наряду с экологичностью и дешевизной делают продукт эффективным помощником во многих аспектах жизни, включая уход за домашними питомцами. Если вы желаете избежать агрессивных и вредных химикатов, то почему бы не воспользоваться преимуществами старой доброй пищевой соды? Вот какие 7 лайфхаков можно взять на вооружение.

1. Чистка кошачьих игрушек

Игрушки активной кошки быстро загрязняются и, как и любая другая вещь, требуют очистки время от времени. Раствор из воды и соды очень хорошо послужит для этой цели. Просто разведите соду и помойте мячики, мышки и другие игрушки в растворе. После стирки хорошо прополощите их обычной водой. Сода не ядовита, но её остатки на игрушках могут быть не очень приятны для вашего питомца.

2. Чистка ковриков, лежанок и кошачьих домиков

Чтобы освежить кошачью подстилку и лежанку, не стоит использовать моющие порошки и средства. Они могут отпугнуть питомца своим запахом и негативно сказаться на его здоровье. Поддерживать чистоту между стирками можно при помощи соды. Всё, что вам нужно сделать, это посыпать ею поверхность лежанки, оставить примерно на 1-2 часа, а затем просто пропылесосить. Пищевая сода свяжет грязь и жир, а также поглотит неприятные запахи.

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3. Устранение “аварий”

Каждая кошка иногда может справить нужду вне лотка. Пятна мочи можно удалить сухой пищевой содой или водным раствором пищевой соды.

4. Облегчение боли от укусов

Если вашего питомца ужалила пчела, то облегчить боль и уменьшить отёк можно, сделав компресс из пищевой соды и воды.

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5. Мытье кошачьих мисок и подушечек

Вместо мыла для мытья посуды насыпьте немного пищевой соды на влажную губку. Она прекрасно удалит даже очень жирные и стойкие пятна с кошачьих мисок. После очистки ополосните посуду водой.

6. Добавка в кошачий лоток

После мытья и сушки туалетного лотка посыпьте его дно пищевой содой, а затем наполните лоток свежим наполнителем. Сода связывает влагу и предотвращает прилипание наполнителя ко дну туалетного лотка. Также можно посыпать сверху наполнитель небольшим количеством пищевой соды – это поможет убрать неприятные запахи.

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7. Помощь при травмах

Подстригая кошке когти, мы можем слишком сильно их порезать, повредив кровеносные сосуды. Окуните ноготь в пищевую соду, чтобы остановить кровотечение.

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