Почему кошки пьют воду из-под крана и из унитаза? Вот 3 удивительные причины

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Опубликовано: 16.10.2024 12:15 , Обновлено: 16.10.2024

Наверняка многим владельцам кошек приходилось наблюдать странное поведение питомца, который испытывая жажду игнорирует миску с водой и предпочитает пить из-под крана либо и вовсе унитаза. Почему вода из таких источников кажется животному вкуснее? Рассказываем, чем обусловлено такое поведение домашнего питомца.

Случается, что даже самые красивые миски и наиболее удобное их местоположение не могут отучить питомца пить воду из-под крана, ванной, раковины или, что ещё хуже, из унитаза. Почему так происходит? У такого поведения может быть несколько причин.

Почему кошка пьет воду из-под крана?

Вы удивитесь, но такое поведение вашего питомца может быть обусловлено эволюцией. Дело в том, что кошачий инстинкт подсказывает животному, что стоячая вода, например, в луже или в ёмкости, не всегда безопасна. В природе такая вода может быть заселена бактериями или быть отравлена.

Врожденная воля к выживанию заставляет кошек искать свежий источник воды, и в их представлениях бегущая вода из крана может показаться более безопасной.

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Почему кошка пьёт воду из унитаза?

Ваша кошка не только любит заглядывать в унитаз, но и пьёт из него воду? Причина всё та же. Для питомца туалет — это постоянный источник свежей проточной воды, которую меняют чаще, чем воду в миске . Хозяева, которые тщательно ухаживают за унитазом, находят это зрелище забавным и не препятствуют, но на самом деле такое поведение питомца следует пресекать.

Средства, которые вы используете для чистки унитазов, представляют собой едкие и ядовитые химические вещества и несут угрозу здоровью животного. Рвота и понос — наименее тяжёлые последствия отравления.

Также опасность представляют бактерии, грибки, плесень и паразиты, находящиеся в туалетной воде. Их употребление кошкой может быть опасно не только для неё, но и для её владельца с которым она контактирует.

Кроме того, стоит помнить, что кошка может провалиться в унитаз и застрять. Не стоит исключать и риск утопления, хотя это и редкие случаи.

Если вы замечаете, что питомец любит заглядывать в унитаз, то лучше не подвергать риску ни себя ни его. Не забывайте всегда закрывать крышку и тщательно прятать химикаты.

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Миска с водой стоит рядом с едой? Кошки этого не любят

Если ваша кошка мало пьет и ищет другой источник воды, это может быть оттого, что вы поставили миску с водой рядом с той, где находится еда. Дикие кошки знают, что если в воде находится еда, то она, скорее всего, заражена, и это прямой путь к отравлению. Именно поэтому лучше избегать использования двойных мисок, в которых вода наливается прямо рядом с едой. В воду легко могут попасть частички еды, и процесс порчи начнется.

Конечно, есть животные, которых такое положение вещей ничуть не смущает. Кошка может пить воду из миски рядом с едой, потому что у неё нет выбора. Или её инстинкты настолько глубоко спрятаны, что уже не подсказывают ей, что хорошо, а что плохо. Тем не менее стоит помнить, что ради безопасности животного расстояние между водой и пищей всегда нужно выдерживать.

Иногда всё дело в предпочтениях?

Некоторые вещи происходят только потому, что кошка этого хочет или ей так нравится, и в случае с водой такое тривиальное объяснение также может иметь место. Эксперты полагают, что некоторые кошки просто не любят пить из фарфора или пластика , из которых часто изготавливают кошачью посуду.

У этого тоже могут быть объективные причины. Например, пластик имеет свойство вбирать в себя вкусы и запахи, а это значит, что вода в такой миске может просто не понравиться вашей кошке. Пластик также легче царапается, и на нём размножаются бактерии. Если у вас есть подозрение, что причина может таиться в этом, попробуйте выбрать миску из другого материала .

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