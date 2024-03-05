Кошки обожают эти 12 вещей. Узнайте, как их осчастливить

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Опубликовано: 05.03.2024 15:06 , Обновлено: 05.03.2024

Хотите подарить своей кошке максимум приятных впечатлений? Тогда вам следует знать этот топ-12 кошачьих увлечений.

Точить когти

Ни для кого не секрет, что кошки очень любят царапать различные поверхности. Это обусловлено не только желанием позабавиться, но и потребностью обозначить свою территорию. Вместо того, чтобы ругать своего питомца вы можете ему помочь.

Разместите несколько когтеточек в доме. По возможности выбирайте места поблизости с теми, которые животное для себя уже “обозначило”. Это могут быть поверхности мебели (можно просто защитите её с помощью специальных “когтеточащих” накладок), либо различные игровые аттракционы с элементами когтеточки. Игры с ними в течение дня, помогут высвободить энергию вашего питомца и положительно скажутся на его настроении и поведении.

Загорание

Скорее всего вы часто заставали свою кошку греющейся на подоконнике. Нежиться на солнышке – одно из любимых занятий кошачьих. Это связано с их приверженностью к более высоким температурам (более высоким, чем те, которые комфортны для человека). Нередко кошки спят на местах источающих тепло и могут устроиться рядом с портативным обогревателем, либо компьютером.

Наблюдение

Кошки обожают наблюдать за ходом жизни. Их очаровывает движение объектов, насекомых, птиц и людей. Не забывайте время от времени приоткрывать жалюзи, чтобы ваша кошка могла понаблюдать за происходящим, хотя бы сидя на подоконнике.

Высота

Кошки любят взбираться на высокие поверхности. Там они ощущают себя в безопасности и могут наблюдать за происходящим с хорошей обзорной точки. Вы можете сделать питомца счастливее, если купите ему многоуровневый домик, где он сможет лазать и прятаться.

Почесывание спинки

Случалось, что кошка поворачивалась к вам спиной и задирала хвост? Нередко это может являться ничем иным, как приглашением почесать спинку. Дело в том, что в области на спине, чуть выше хвоста, кошка не может почесать себя ни лапами ни языком. Некоторые кошки даже заползают к человеку под мышку человека, чтобы почесаться.

Сон

В среднем кошки спят по 15-16 часов в сутки. Полноценный сон для них очень важен, поэтому не стоит беспокоить их понапрасну. Если ваша кошка еще малыш, качественный сон для нее просто обязателен.

Водопровод

Кошки с подозрением относятся к стоячей воде и инстинктивно полагают, что она не всегда безопасна. Гораздо больше им по нраву “бежащая” вода из-под крана, или других источников. Также проточная водопроводная вода, вероятно, вкуснее, потому что она прохладнее и насыщена кислородом. Сейчас существует множество питьевых фонтанчиков для кошек. Вы можете позаботиться о его комфорте и самочувствии приобретя такой.

Охота

Едва ли вам встречалась кошка, которая не хотела бы поохотиться. Многие делают это посреди ночи, часто раздражая этим хозяев. Не кричите на своего питомца и постарайтесь не выказывать отвращения на “ценный улов”, который он может вам принести. Эта врожденная потребность помогает им выжить.

Ласка

Несмотря на независимый характер кошки очень любят ласку. Обычно они сами просят, чтобы их погладили, поэтому не стоит принуждать их к ласке. Кошки чрезвычайно чувствительны к прикосновениям, поэтому, если они вдруг начали рычать, шипеть, или драться во время поглаживаний лучше прекратить.

Игра

Кошки обожают играть с игрушками и различными предметами. Бумажки, пакетики, веревочки, коробочки, мячики — предметом их игры и интереса может стать все что угодно. Тем не менее не забывайте проводить время со своими питомцами, когда они в этом так нуждаются. Без общества своих хозяев они едва ли станут счастливыми.

Пища

Кошки большие любители поесть. Их гастрономические привычки могут быть весьма специфическими, но свежесть пищи — одно из ключевых требований каждого питомца. Если кошка не хочет есть еду, то таким образом она хочет сообщить вам, что она ей не нравится. Чтобы сохранить здоровье пушистого любимца, важно вносить разнообразие в её рацион и добавлять в нее небольшие полезные лакомства. Можете быть уверены — тогда она почувствует себя любимой.

Время с семьей

Считается, что кошки большие одиночки, но это только на первый взгляд. На самом деле они любят проводить время рядом с семьёй. Скорее всего вы замечали, как ваша кошка приветствует вас у двери, когда вы приходите домой, ложится рядом и мурлычет когда вы прилегли отдохнуть. Так они демонстрируют вам свою привязанность.

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