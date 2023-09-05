Не хватает места на сушилке для белья? Этот трюк позволит повесить в два раза больше одежды!

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Люди, живущие в многоквартирных домах, часто сталкиваются с проблемой ограниченного пространства, в том числе, когда речь заходит о сушке белья. Если в квартире ко всему прочему ещё нет и балкона, процесс вообще превращается в непростой квест, пройти который без неожиданных лайфхаков невозможно.

Как правило, городским жителям в домах без балконов приходится пользоваться раздвижными сушилками. Однако, это, безусловно, полезное приспособление домашнего обихода спасает лишь частично: место на такой сушилке, как правило, также весьма ограничено и хозяйкам порой приходится сушить вещи частями или развешивать одежду одна на одну, что существенно затягивает процесс сушки.

Опытные хозяйки поделились в Youtube гениальным в своей простоте трюком, благодаря которому на ту же небольшую сушку можно сразу повесить едва ли не в два раза больше одежды.

Обычно белье вешают на сушильные стойки горизонтально, по одному предмету одежды на каждую перекладину. Все, что нужно сделать, чтобы удвоить полезную площадь сушилки, это изменить способ развешивания - цеплять двумя прищепками одежду за две крайние перекладины, размещая её перпендикулярно.

Автор видео, представленного ниже, наглядно продемонстрировала, что при традиционном способе на одном “крыле” сушилки у неё умещается всего 5 предметов одежды, а при предложенном ею нетрадиционном способе - 8. Однако, при желании, одежду можно разместить и поплотнее, уместив все 10 предметов, то есть увеличив полезную площадь сушилки ровно вдвое.

Аналогичный совет - пользоваться прищепками и развешивать бельё перпендикулярно перекладинам, на которые большинство из нас просто вывешивают одежду - в TikTok дали для складной сушилки чуть иной конструкции:

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