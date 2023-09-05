Не хватает места на сушилке для белья? Этот трюк позволит повесить в два раза больше одежды!
Люди, живущие в многоквартирных домах, часто сталкиваются с проблемой ограниченного пространства, в том числе, когда речь заходит о сушке белья. Если в квартире ко всему прочему ещё нет и балкона, процесс вообще превращается в непростой квест, пройти который без неожиданных лайфхаков невозможно.
Как правило, городским жителям в домах без балконов приходится пользоваться раздвижными сушилками. Однако, это, безусловно, полезное приспособление домашнего обихода спасает лишь частично: место на такой сушилке, как правило, также весьма ограничено и хозяйкам порой приходится сушить вещи частями или развешивать одежду одна на одну, что существенно затягивает процесс сушки.
Опытные хозяйки поделились в Youtube гениальным в своей простоте трюком, благодаря которому на ту же небольшую сушку можно сразу повесить едва ли не в два раза больше одежды.
Обычно белье вешают на сушильные стойки горизонтально, по одному предмету одежды на каждую перекладину. Все, что нужно сделать, чтобы удвоить полезную площадь сушилки, это изменить способ развешивания - цеплять двумя прищепками одежду за две крайние перекладины, размещая её перпендикулярно.
Автор видео, представленного ниже, наглядно продемонстрировала, что при традиционном способе на одном “крыле” сушилки у неё умещается всего 5 предметов одежды, а при предложенном ею нетрадиционном способе - 8. Однако, при желании, одежду можно разместить и поплотнее, уместив все 10 предметов, то есть увеличив полезную площадь сушилки ровно вдвое.
Аналогичный совет - пользоваться прищепками и развешивать бельё перпендикулярно перекладинам, на которые большинство из нас просто вывешивают одежду - в TikTok дали для складной сушилки чуть иной конструкции:
[link href=“https://www.tiktok.com/@purdyandfigg?refer=embed” title=“@purdyandfigg” target=“_blank” rel=“noopener”] @purdyandfigg [/link] This clothes drying hack is a gamechanger!!! Not only does it dry your clothes faster but it also creates more room on the drying rack ? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/clotheshacks?refer=embed” title=“clotheshacks” target=“_blank” rel=“noopener”] #clotheshacks [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/laundryhack?refer=embed” title=“laundryhack” target=“_blank” rel=“noopener”] #laundryhack [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/laundrytok?refer=embed” title=“laundrytok” target=“_blank” rel=“noopener”] #laundrytok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/clothingtok?refer=embed” title=“clothingtok” target=“_blank” rel=“noopener”] #clothingtok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/clothingwash?refer=embed” title=“clothingwash” target=“_blank” rel=“noopener”] #clothingwash [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/cleantok?refer=embed” title=“cleantok” target=“_blank” rel=“noopener”] #cleantok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/lifehacks?refer=embed” title=“lifehacks” target=“_blank” rel=“noopener”] #lifehacks [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/homehacks?refer=embed” title=“homehacks” target=“_blank” rel=“noopener”] #homehacks [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/tiktokhacks?refer=embed” title=“tiktokhacks” target=“_blank” rel=“noopener”] #tiktokhacks [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/thingsthatjustmakesense?refer=embed” title=“thingsthatjustmakesense” target=“_blank” rel=“noopener”] #thingsthatjustmakesense [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/thingsilearnedontiktok?refer=embed” title=“thingsilearnedontiktok” target=“_blank” rel=“noopener”] #thingsilearnedontiktok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Lil-Boo-Thang-7249909820420131626?refer=embed” title=”♬ Lil Boo Thang - Paul Russell” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Lil Boo Thang - Paul Russell [/link]
Польское издание Genialne также обратило внимание на важную деталь при стирке белья: если не вынимать мокрое белье из барабана стиральной машинки сразу же после стирки, одежда и ткани начнут хуже пахнуть и вам придется стирать их снова, а это пустая трата времени и денег. Дело в том, что влажная ткань очень быстро покрывается плесенью. Даже если это не заметно невооруженным глазом, по запаху это будет заметно сразу. Более того, если речь идёт о постельном белье, то из-за не просушенного вовремя белья могут возникнуть проблемы с дыханием, а также раздражение на коже.
Одежду из такой ткани нельзя сушить на солнце. Оно навсегда испортит ваши вещи
Ранее Телеграф также рассказывал, какую одежду лучше не вывешивать сушиться на улице. Из-за ультрафиолетового излучения некоторые ткани могут потерять яркость и обесцветиться. В свою очередь британские эксперты объяснили, чем вредна сушка одежды на горячих батареях, причем не только для самих тканей, но и для здоровья человека.
Британский эксперт рассказала, почему нельзя сушить одежду на батарее
Кроме того, ранее Телеграф рассказывал о дополнительной функции раскладных сушилок для белья, о которых некоторые владельцы даже не догадываются.
Эта скрытая функция есть у многих сушилок для белья. Как найти?