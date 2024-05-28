Эти 6 способов избавят одежду от жирных пятен. Как поможет сливочное масло?

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Опубликовано: 28.05.2024 11:42 , Обновлено: 14.11.2024

Пожалуй, каждый в своей жизни так или иначе сталкивался с появлением жирных пятен на одежде. Иногда от таких загрязнений страдают абсолютно новые вещи, что не может не расстраивать. Возможно, вы просто отказались от ношения этой одежды, а быть может, предпочли отнести её в химчистку. Однако существуют несколько эффективных способов для удаления подобных пятен, которыми вы можете воспользоваться в домашних условиях. Рассмотрим некоторые из них.

Сливочное масло от жирных пятен

Сливочное масло – один из самых простых, но довольно неочевидных и необычных способов удаления жирных пятен, даже старых и засохших. Чтобы нанести его, сначала поместите под пятно одноразовое полотенце или салфетку, затем нанесите на пятно немного мягкого масла и оставьте на 15 минут.

Затем постирайте одежду в теплой воде с жидкостью для мытья посуды или с добавлением стирального порошка и мыльной пены (можно воспользоваться хозяйственным мылом). Жирное пятно должно буквально вымыться вместе со масляным жиром. Наконец, постирайте одежду как обычно.

Паста ВНР от жирных пятен

Паста BHP обычно используется для удаления сильных загрязнений вроде смазки, смолы и краски в промышленности и сельском хозяйстве. Если такая есть где-то в вашем гараже, то вы можете применить её для удаления жирных пятен с ткани. Лучше чтобы паста была гелевой, поскольку такая наиболее безопасна для одежды. Однако не забывайте осторожно использовать его при работе с деликатными материалами. Лучше всего сначала протестировать на невидимом участке, чтобы увидеть, окажет ли паста какое-либо воздействие на саму ткань.

Нанесите пасту BHP на пятно и тщательно постирайте ткань в теплой воде. При сильном загрязнении оставьте пасту на пятне на 15-20 минут. Затем прополощите и постирайте как обычно. Скорее всего пятно исчезнет без следа, но если это не так, то можно повторить процесс ещё раз.

Вы также можете безопасно наносить пасту BHP на кожу. С её помощью можно, например, очистить руки от грибка или удалить жир с кожи, если мыло или жидкость для мытья посуды не помогают.

Хозяйственное мыло

Это известный и эффективный способ удаления пятен, но с большими и очень сложными загрязнениями он может не справиться. Тем не менее вы всегда можете улучшить эффект скомбинировав этот способ с дополнительными средствами.

Чтобы удалить жирное пятно с помощью хозяйственного мыла, потрите его слегка увлажненным бруском. Покройте пятно толстым слоем и оставьте примерно на 15–20 минут. Затем постирайте ткань как обычно. Также можно заранее приготовить ранее упомянутую ванночку с мыльной пеной – хозяйственное мыло натрите на крупной сетке или соскоблите ножом крупную стружку и растворите её в теплой воде. Замочите предварительно очищенную одежду примерно на 30-40 минут в этом растворе.

Удаление жирных пятен с помощью соды

Вы также можете использовать пасту из пищевой соды для удаления жирных пятен, которая является известным бытовым моющим средством , особенно популярным на кухне и в ванной комнате. Смешайте пищевую соду с водой в таких пропорциях, чтобы получилась густая, но достаточно гладкая масса . Обильно нанесите приготовленную пасту на пятно и оставьте минимум на 15 минут. Затем прополощите ткань и, если пятно исчезло, постирайте ее как обычно.

Пищевая сода может плохо подействовать на цветную одежду, поскольку из-за нее ткань на пятне может выглядеть блеклой.

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Средство для мытья посуды от жирных пятен

Хорошие жидкости для мытья посуды также помогут справиться с жирными пятнами. Лучше всего выбирать высококонцентрированные средства, поскольку они способны гораздо глубже и эффективнее проникать в волокна и осаждать стойкий пигмент из жира.

Налейте на пятно большое количество средства для мытья посуды и оставьте на 3–5 минут. Затем слегка смочите материал теплой водой в загрязненном месте и энергично потрите. После прополощите и постирайте как обычно.

Если жирное пятно высохло, то оставьте средство на ткани на15–20 минут. Затем действуйте так же, как со свежими пятнами.

Экстракционный бензин

С жиром справится и экстракционный бензин. Купить его можно в магазинах бытовой химии и крупных супермаркетах. Смочите ватный диск бензином, удалите с одежды жир, затем постирайте ткань в теплой воде со стиральным порошком и жидкостью для мытья посуды. Вы также можете оставить на несколько минут смоченный ватный диск, чтобы удалить сильные загрязнения.

Не забудьте надеть защитные перчатки и обеспечить достаточную вентиляцию в доме – экстракционный бензин имеет сильный неприятный запах, который может раздражать и вызывать, например, головные боли.

При использовании бензина перед чисткой ткани не забудьте протестировать его на незаметном участке одежды.

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