Неприятный запах в стиралке? Специалисты «АТЛАНТ» посоветовали заглянуть в эти 3 места машинки

🤝 Партнёрский

Опубликовано: 31.07.2025 07:20 , Обновлено: 05.08.2025

Почему в стиральной машине со временем появляется неприятный затхлый запах? Журналисты Telegraf.news поговорили со специалистами из отдела сервисного обслуживания ЗАО «АТЛАНТ» и узнали, где в первую очередь искать источник дурно пахнущей проблемы и как её избежать.

Неприятный затхлый запах – одна из самых распространённых проблем, с которыми сталкиваются владельцы стиральных машин и с которыми они, как правило, не спешат обращаться к специалистам. В первую очередь в ход идут народные средства – от лимонной кислоты и уксуса до соды с белизной. В лучшем случае это даёт краткосрочное избавление от неприятного запаха, в худшем – приводит к серьёзной поломке машины. А ведь зачастую истинная причина того, что «аромат» не удаётся вывести полностью, заключается в том, что мы просто не там ищем источник проблемы.

На фото Алексей Мышко, заместитель начальника управления маркетинга и организации продаж ЗАО «АТЛАНТ». Фото Telegraf.news/Алексей Смоленский

Где в первую очередь искать источник неприятного запаха в стиралке?

Разделить основные проблемы с появлением неприятного запаха в стиральной машине условно можно на четыре группы:

нарушение эксплуатации самой стиральной машины,

недостаточная гигиена,

неправильное использование стирального порошка,

пренебрежение профилактикой.

Чтобы понять, как решить проблему, в первую очередь нужно найти источник неприятного запаха. Для этого в отделе сервисного обслуживания ЗАО «АТЛАНТ» рекомендовали в первую очередь провести осмотр следующих ключевых узлов машины:

барабан,

лоток для стирального порошка,

резиновый уплотнитель.

Барабан

Так, в барабане могут скапливаться катышки от одежды и грязь с белья. Сам барабан сделан из нержавеющей стали, а материалы, используемые для внутренней части стиральной машины, непосредственно контактирующей с бельём, нейтральны и не способны спровоцировать рост микроорганизмов. Однако тёплые и влажные условия внутри барабана - просто идеальная среда для роста грибков и плесени на оставшихся без внимания хозяйки частичках грязи.

Особое внимание специалисты сервисной службы рекомендовали уделить пластиковым гребням . Именно в их зазорах, как правило, скапливаются мельчайшие волокна ткани, а также остатки порошка внутри барабана.

Новость Телеграф

Способствовать развитию микроорганизмов внутри барабана помимо всего прочего может постоянная стирка в экономном режиме . В этом случае температура воды не поднимается выше 30-40 градусов, следовательно, если на забившихся в потаенные щели барабана комочках грязи поселятся грибки или бактерии, выселить их при столь низкой температуре воды не получится.

Именно поэтому на «АТЛАНТ» рекомендовали хотя бы время от времени стирать на высоких температурах – это служит ещё и дополнительной антибактериальной обработкой стиральной машины.

Бельё после стирки неприятно пахнет? На «АТЛАНТе» назвали одну неочевидную причину

Лоток для порошка

Что касается лотка для стирального порошка, то его сервисная служба «АТЛАНТ» рекомендовала чистить регулярно. Для кого-то это может прозвучать парадоксально, но средство, которое мы используем, чтобы очистить одежду и придать ей свежести, само может стать источником неприятного запаха.

Во-первых, даже правильно подобранный стиральный порошок отличного качества никогда не вымывается из лотка машинки на 100%. Если же вы по ошибке засыпали туда порошок для ручной стирки, риски увеличиваются в разы – этот вид порошка не только грозит обильно залить вашу машинку пеной, но, в числе прочего, остаться внутри лотка в большом количестве.

Та же проблема касается жидких ополаскивателей низкого качества – они не вымываются из лотка до конца с первого раза, а их остатки могут служить средой для образования дурно пахнущих микроорганизмов.

Что будет, если залить ополаскиватель в отсек для порошка в стиралке? На «АТЛАНТ» рассказали о печальных последствиях

Во-вторых, если лоток для порошка не чистить регулярно, на его стенках со временем может образоваться не только липкий налёт из остатков моющего средства, но и жёсткая накипь , от которой не так-то просто избавиться.

Кстати, проводить профилактику против образования накипи, в том числе, на скрытых от потребителя элементах стиральной машины, в сервисной службе «АТЛАНТ» рекомендовали регулярно. А вот от использования народных средств для этих целей посоветовали воздержаться. Даже такие, казалось бы, универсальные вещества, как лимонная кислота и пищевая сода, которыми рачительные хозяйки готовы заменять любую бытовую химию, специалисты предложили поберечь для кухни.

Чтобы продлить срок службы стиральной машины и избежать ненужных трат на покупку новой техники, специалисты рекомендовали пользоваться специальными средствами против накипи, которые сегодня продаются в каждом магазины бытовой техники и стоят вовсе не заоблачных денег.

Уплотнитель

И, наконец, резиновый уплотнитель. Самая распространённая проблема с этим элементом машинки заключается в том, что после цикла стирки внутри может оставаться какое-то количество воды. Специалисты из отдела сервисного обслуживания «АТЛАНТ» назвали это «совершенно нормальным» явлением.

Кстати, количество воды, которое может оставаться внутри уплотнителя, по словам специалистов, зависит от модели вашей стиральной машины – в узких моделях воды может оставаться чуть больше, в стандартных её практически не остается.

После каждого цикла стирки, после того, как вы достанете бельё из барабана, уплотнитель следует насухо протереть чистой тряпочкой (это, кстати, прописано в инструкции по эксплуатации, которую, к сожалению, читает далеко не каждый покупатель).

Впрочем, как пояснили в сервисной службе, даже если этого не сделать, вода в скором времени сама испарится - это предусмотрено конструкцией стиральной машины. Главное – оставить приоткрытой дверцу машинки. То же самое специалисты посоветовали сделать и с отсеком для порошка – оставить его приоткрытым для лучшей вентиляции.

Откроешь – провиснет, закроешь – протухнет? На «АТЛАНТе» объяснили, как правильно поступить с дверцей машинки после стирки

А вот если лишнюю воду не вытирать, да ещё вдобавок плотненько прикрыть всё, что можно, испарение воды замедлится и рано или поздно в этом «бассейне» заведутся дурно пахнущие жильцы.

Если вы заметили, что воды в уплотнителе после стирки стало скапливаться заметно больше, чем раньше, стоит также проверить, не забились ли маленькие сливные отверстия между уплотнителем и барабаном. В них также часто скапливаются остатки грязи и волокон ткани.

Где ещё искать источник неприятного запаха?

Помимо этих трёх основных причин неприятного запаха в стиралке, его источником также может быть засор в сливном шланге, который нужно просто прочистить, или засорившийся фильтр сливного насоса. Последний расположен, как правило, внизу на передней стенке машинки. Его эксперты рекомендуют промывать обычной проточной водой раз в месяц.

Ранее Telegraf.news также рассказывал, что принимать ванную или душ при включенной стиральной машине, оказывается, не самая хорошая идея. Эти два процесса специалисты «АТЛАНТ» рекомендовали по возможности развести по времени из соображений безопасности. Впрочем, степень риска, по словам экспертов, в разных домах отличается и зависит от одного-единственного фактора.

Опасно ли мыться в ванной при включенной стиральной машине? Специалисты «АТЛАНТ» объяснили, в каких домах есть риски