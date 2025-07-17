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Что будет, если залить ополаскиватель в отсек для порошка в стиралке? На «АТЛАНТ» рассказали о печальных последствиях

Что будет, если залить ополаскиватель в отсек для порошка в стиралке? На «АТЛАНТ» рассказали о печальных последствиях
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Перепутать отсеки для порошка и ополаскивателя в стиральной машинке – проще простого, особенно, если не читать руководство по эксплуатации после покупки новой помощницы. Между тем, даже однократно засыпав порошок в отсек для ополаскивателя, а ополаскиватель залив в отсек для порошка, можно серьёзно навредить своей технике, а себе прибавить головной боли. Чем именно чревата такая оплошность, журналистам Telegraf.news объяснил главный конструктор бытовой техники ЗАО «АТЛАНТ» Сергей Насеко.

Несмотря на то, что манёвра для ошибок в этом несложном деле не так уже и много, их допускают регулярно. Кто-то – лишь единожды и по рассеянности, а кто-то – по собственной самоуверенности и невнимательности.

Дело в том, что хотя обычно отсеков в лотке для моющих средств три (для предварительной стирки, для порошка и для ополаскивателя), их расположение вовсе не универсально. Поэтому если вы привыкли засыпать порошок на стандартной программе стирки в первый отсек, поменяв машинку, это вовсе не значит, что в ней всё останется по такой же схеме.

Именно поэтому в сервисной службе «АТЛАНТ» настоятельно рекомендуют покупателям перед использованием новой техники прочитать инструкцию, даже если вы «пользуетесь стиралкой всю жизнь».

Фото иллюстрационное
Фото иллюстрационное

Для чего вообще нужны три отсека?

Как правило, в стиральных машинках есть три отделения для моющих средств. Каждый из них для удобства обозначают цифрой или символом, а в руководстве по эксплуатации поясняют, что и чему соответствует – куда и что засыпать или заливать.

Первый отсек, как правило, отводят для средств для предварительной стирки , например, когда вам нужно отстирать особо стойкие, въевшиеся и застаревшие пятна с одежды. Если предварительная стирка не требуется, этот отсек следует оставлять пустым.

Отсек для порошка для остальных программ, как правило, самый большой и им пользуются чаще всего. В него можно как засыпать сухой порошок, так и наливать жидкие средства для стирки, а также засыпать пятновыводитель или отбеливатель, если они вам нужны.

Ну, и третий отсек предназначен для ополаскивателя . Сюда же можно заливать всевозможные смягчители, антистатики и прочие жидкости. Последнее – принципиально важно: засыпать туда порошки нельзя.

Фото иллюстрационное
Фото иллюстрационное

Что будет, если всё перепутать?

Несмотря на то, что многие не считают большой проблемой раз-другой перепутать отсеки, на «АТЛАНТ» призвали пользователей внимательнее походить к этому вопросу.

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Во-первых, от такой ошибки страдает качество самой стирки . Если вы добавите порошок в отсек для ополаскивателя, он просто не успеет раствориться и хорошенько выполоскаться, поскольку попадёт в систему лишь на конечном этапе.

Если же вы зальёте ополаскиватель вместо порошка (или вместе с ним – так тоже поступают некоторые), считайте, что вы смыли его в канализацию и зря потратили на него свои деньги. Ведь ополаскиватель должен добавляться к уже чистому белью на последнем этапе стирки, а вы его, по сути, вымываете вместо порошка.

И наоборот, если добавить, к примеру жидкий отбеливатель в отсек для ополаскивателя, средство просто не успеет выполнить свою функцию . Следовательно, вы снова зря потратили деньги и не добились максимально возможного качества стирки. И ни машинка, ни ваши средства здесь ни при чём – вы сами не дали им шанса проявить себя, как надо.

Кстати, чтобы залитый вами перед стиркой кондиционер сразу не попал в систему и его «не смыло впустую», этот специальный отсек устроен чуть иначе. В нём предусмотрен особый элемент - колпачок или лепесточек, который не даёт жидкости стечь раньше времени. Лишь на конечных фазах стирки жидкость оттуда система «высасывает» за счет поверхностных сил, объяснил главный конструктор «АТЛАНТ».

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Во-вторых, вопреки расхожему мнению, что «ничего страшного не будет», если перепутать отсеки, как отметил Сергей Насеко, для машинки это, действительно, может иметь печальные последствия: при попадании порошка в систему для кондиционера, он может забить систему , рассчитанную на жидкости.

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По той же причине специалисты рекомендуют не превышать положенные нормы и добавлять ровно такое количество порошка, сколько нужно для выбранной программы и вида тканей. От большего количества порошка лучше бельё не отстирается, а нагрузка на машинку точно будет больше .

«Бывают случаи, когда в домах давление воды в системе подскакивает до 5, а то и 6-7 атмосфер. В этом случае, если насыпать много порошка, то за счёт сильной струи часть порошка может попасть в отсек для кондиционера. Тогда он во-первых не вымоется и может забить систему, а во-вторых, большое количество порошка просто не выполоскается», - объяснил Сергей Насеко.

Сергей Насеко. Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский
Сергей Насеко. Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

А в барабан засыпать можно?

Некоторые предпочитают решать проблему кардинально. Чтобы избежать неприятностей с забившейся системой, а заодно и избавить себя от необходимости регулярно чистить отсек для порошка, как это рекомендует производитель, они просто насыпают порошок прямо в барабан. Мы поинтересовались у главного конструктора «АТЛАНТ», насколько это правильно с точки зрения производителя.

«Конечно, никто не запрещает потребителю делать это», - заявил Сергей Насеко, но предупредил о возможных последствиях.

В таком случае есть вероятность того, что засыпанный вами порошок скопится в одном месте и прожжёт дыру на одежде.

Именно поэтому производитель всё же рекомендует пользоваться специальными отсеками – там порошок смешивается с водой, получается мыльный раствор и, попадая в барабан, равномерно распределяется, не повреждая одежду.

«Всему своё время, всему своё место», - резюмировал специалист.

А какое средство «работает лучше» - порошок или гели?

Ранее Telegraf.news рассказал, действительно ли жидкие гели для стирки, в том числе, в порционных капсулах, хуже справляются с загрязнениями, чем классический сыпучий стиральный порошок. О том, какое моющее средство «работает лучше», журналисты Telegraf.news также спросили у представителей белорусского завода — производителя стиральных машин.

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