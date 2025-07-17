Что будет, если залить ополаскиватель в отсек для порошка в стиралке? На «АТЛАНТ» рассказали о печальных последствиях

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Опубликовано: 17.07.2025 07:11 , Обновлено: 05.08.2025

Перепутать отсеки для порошка и ополаскивателя в стиральной машинке – проще простого, особенно, если не читать руководство по эксплуатации после покупки новой помощницы. Между тем, даже однократно засыпав порошок в отсек для ополаскивателя, а ополаскиватель залив в отсек для порошка, можно серьёзно навредить своей технике, а себе прибавить головной боли. Чем именно чревата такая оплошность, журналистам Telegraf.news объяснил главный конструктор бытовой техники ЗАО «АТЛАНТ» Сергей Насеко.

Несмотря на то, что манёвра для ошибок в этом несложном деле не так уже и много, их допускают регулярно. Кто-то – лишь единожды и по рассеянности, а кто-то – по собственной самоуверенности и невнимательности.

Дело в том, что хотя обычно отсеков в лотке для моющих средств три (для предварительной стирки, для порошка и для ополаскивателя), их расположение вовсе не универсально. Поэтому если вы привыкли засыпать порошок на стандартной программе стирки в первый отсек, поменяв машинку, это вовсе не значит, что в ней всё останется по такой же схеме.

Именно поэтому в сервисной службе «АТЛАНТ» настоятельно рекомендуют покупателям перед использованием новой техники прочитать инструкцию, даже если вы «пользуетесь стиралкой всю жизнь».

Фото иллюстрационное

Для чего вообще нужны три отсека?

Как правило, в стиральных машинках есть три отделения для моющих средств. Каждый из них для удобства обозначают цифрой или символом, а в руководстве по эксплуатации поясняют, что и чему соответствует – куда и что засыпать или заливать.

Первый отсек, как правило, отводят для средств для предварительной стирки , например, когда вам нужно отстирать особо стойкие, въевшиеся и застаревшие пятна с одежды. Если предварительная стирка не требуется, этот отсек следует оставлять пустым.

Отсек для порошка для остальных программ, как правило, самый большой и им пользуются чаще всего. В него можно как засыпать сухой порошок, так и наливать жидкие средства для стирки, а также засыпать пятновыводитель или отбеливатель, если они вам нужны.

Ну, и третий отсек предназначен для ополаскивателя . Сюда же можно заливать всевозможные смягчители, антистатики и прочие жидкости. Последнее – принципиально важно: засыпать туда порошки нельзя.

Фото иллюстрационное

Что будет, если всё перепутать?

Несмотря на то, что многие не считают большой проблемой раз-другой перепутать отсеки, на «АТЛАНТ» призвали пользователей внимательнее походить к этому вопросу.

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Во-первых, от такой ошибки страдает качество самой стирки . Если вы добавите порошок в отсек для ополаскивателя, он просто не успеет раствориться и хорошенько выполоскаться, поскольку попадёт в систему лишь на конечном этапе.

Если же вы зальёте ополаскиватель вместо порошка (или вместе с ним – так тоже поступают некоторые), считайте, что вы смыли его в канализацию и зря потратили на него свои деньги. Ведь ополаскиватель должен добавляться к уже чистому белью на последнем этапе стирки, а вы его, по сути, вымываете вместо порошка.

И наоборот, если добавить, к примеру жидкий отбеливатель в отсек для ополаскивателя, средство просто не успеет выполнить свою функцию . Следовательно, вы снова зря потратили деньги и не добились максимально возможного качества стирки. И ни машинка, ни ваши средства здесь ни при чём – вы сами не дали им шанса проявить себя, как надо.

Кстати, чтобы залитый вами перед стиркой кондиционер сразу не попал в систему и его «не смыло впустую», этот специальный отсек устроен чуть иначе. В нём предусмотрен особый элемент - колпачок или лепесточек, который не даёт жидкости стечь раньше времени. Лишь на конечных фазах стирки жидкость оттуда система «высасывает» за счет поверхностных сил, объяснил главный конструктор «АТЛАНТ».

Во-вторых, вопреки расхожему мнению, что «ничего страшного не будет», если перепутать отсеки, как отметил Сергей Насеко, для машинки это, действительно, может иметь печальные последствия: при попадании порошка в систему для кондиционера, он может забить систему , рассчитанную на жидкости.

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По той же причине специалисты рекомендуют не превышать положенные нормы и добавлять ровно такое количество порошка, сколько нужно для выбранной программы и вида тканей. От большего количества порошка лучше бельё не отстирается, а нагрузка на машинку точно будет больше .

«Бывают случаи, когда в домах давление воды в системе подскакивает до 5, а то и 6-7 атмосфер. В этом случае, если насыпать много порошка, то за счёт сильной струи часть порошка может попасть в отсек для кондиционера. Тогда он во-первых не вымоется и может забить систему, а во-вторых, большое количество порошка просто не выполоскается», - объяснил Сергей Насеко.

Сергей Насеко. Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

А в барабан засыпать можно?

Некоторые предпочитают решать проблему кардинально. Чтобы избежать неприятностей с забившейся системой, а заодно и избавить себя от необходимости регулярно чистить отсек для порошка, как это рекомендует производитель, они просто насыпают порошок прямо в барабан. Мы поинтересовались у главного конструктора «АТЛАНТ», насколько это правильно с точки зрения производителя.

«Конечно, никто не запрещает потребителю делать это», - заявил Сергей Насеко, но предупредил о возможных последствиях.

В таком случае есть вероятность того, что засыпанный вами порошок скопится в одном месте и прожжёт дыру на одежде.

Именно поэтому производитель всё же рекомендует пользоваться специальными отсеками – там порошок смешивается с водой, получается мыльный раствор и, попадая в барабан, равномерно распределяется, не повреждая одежду.

«Всему своё время, всему своё место», - резюмировал специалист.

А какое средство «работает лучше» - порошок или гели?

Ранее Telegraf.news рассказал, действительно ли жидкие гели для стирки, в том числе, в порционных капсулах, хуже справляются с загрязнениями, чем классический сыпучий стиральный порошок. О том, какое моющее средство «работает лучше», журналисты Telegraf.news также спросили у представителей белорусского завода — производителя стиральных машин.

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