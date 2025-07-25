Опасно ли мыться в ванной при включенной стиральной машине? Специалисты «АТЛАНТ» объяснили, в каких домах есть риски

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Опубликовано: 25.07.2025 16:52 , Обновлено: 05.08.2025

Принимать ванную или душ при включенной стиральной машине, оказывается, не самая хорошая идея. Эти два процесса специалисты «АТЛАНТ», с которыми побеседовали журналисты Telegraf.news, рекомендовали по возможности развести по времени из соображений безопасности. Впрочем, степень риска, по словам экспертов, в разных домах отличается и зависит от одного-единственного фактора.

Отвечая на прямой вопрос о том, можно ли мыться в ванной при включенной стиральной машине, начальник научно-технического центра ЗАО «АТЛАНТ» Дмитрий Соколовский назвал такие «эксперименты» «нежелательными». Если вы не уверены в том, что в вашем доме есть заземление , принимать ванную или душ при работающей стиральной машине специалист не рекомендовал.

Дмитрий Соколовский. Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Дело в том, что без заземления возрастает риск случайного поражения электрическим током в случае скрытых повреждений внутренних элементов стиральной машины. При этом может происходить утечка электрического тока на металлический корпус машины, догадаться о которой простой пользователь чисто по внешним признакам не может.

Если же вы вдруг при такой скрытой неисправности мокрыми руками прикоснётесь к корпусу поврежденного оборудования, держась, к примеру, за металлическую трубу отопления, то точно получите удар током. Такие случаи, в том числе, с летальным исходом, к сожалению, периодически мелькают в милицейских сводках и отчётах судмедэкспертов.

«Большинство домов у нас ещё старого фонда, где по умолчанию заземления нет. К примеру, я сам проживаю в доме 72-го года. У нас только недавно провели капремонт и тогда провели заземление. Но большинство людей вряд ли знает об этих нюансах», - пояснил специалист.

В свою очередь главный конструктор бытовой техники ЗАО «АТЛАНТ» Сергей Насеко рассказал, что у производителей бытовой техники есть ещё такое понятие, как «зануление» , но оно не обеспечивает 100%-ную безопасность пользователям.

Сергей Насеко. Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

[info_b]Зануление - это преднамеренное электрическое соединение открытых проводящих частей электроприборов, в нормальном состоянии не находящихся под напряжением, с глухозаземлённой нейтральной точкой.

Проще говоря, отличие заземления и зануления заключается в том, что при заземлении очень быстро снижается напряжение тока, а зануление сводится к отключению поврежденного участка электрической сети штатным автоматом или плавким предохранителем при пробое изоляции на корпус. Поэтому правильное заземление обоснованно считается более безопасным и надежным методом защиты от случайного удара током, чем зануление.[/info_b]

«Если так получилось, что у вас нет в доме заземления, нужно стараться не касаться работающей машинки и батареи отопления и той же ванны с водой, чтобы не превратиться в элемент электрической цепи и не стать проводником электричества», - пояснил Дмитрий Соколовский.

Впрочем, специалисты «АТЛАНТ» заверили, что с такими рисками чаще всего сопряжено использование старой техники, у которой со временем могут возникнуть проблемы с изоляцией, с работой трубчатого электронагревателя (ТЭН) и износом других внутренних деталей техники. Поэтому вместо того, чтобы развивать у себя новые фобии, специалисты посоветовали просто внимательно изучить документы на прибор.

Это всё – элементарные требования безопасности, прописанные в каждой инструкции по эксплуатации на ряду с другими обязательными правилами, пояснили эксперты. Для стиральных машин, как и для электроплиты, к примеру, требуется своя, отдельная розетка , напомнили специалисты «АТЛАНТ». Проводка при этом должна быть рассчитана на 16 ампер.

По словам Дмитрия Соколовского, отдельная розетка для стиральной машины даже важнее, чем для холодильника, несмотря на то, что последний должен быть включён в сеть постоянно, а машинку мы включаем лишь время от времени.

Дело в том, пояснил эксперт, что энергопотребление стиральной машины резко повышается, когда включается в работу ТЭН и это – большая нагрузка на проводку. Так что если вы не хотите проблем с коротким замыканием, лучше выделить для этой техники отдельное электрическое «гнездо».

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