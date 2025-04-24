Бельё после стирки неприятно пахнет? На «АТЛАНТе» назвали одну неочевидную причину

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Опубликовано: 24.04.2025 14:12 , Обновлено: 05.08.2025

Бывает, что постиранная и с виду чистая одежда, полежав день-другой в шкафу, начинает источать неприятный запах. Как правило, хозяйки в этом случае начинают грешить на некачественный порошок, а то и вовсе на плохую работу стиральной машины. Однако журналисты Telegraf.news, пообщавшись со специалистами ЗАО «АТЛАНТ», выяснили: причина может быть куда более неожиданной.

Почему бельё после стирки может неприятно пахнуть?

Безусловно, нельзя полностью исключать вероятность того, что причиной того, что после стирки вместо тонкого аромата свежести на одежде остаётся неприятный запах пота, является плохой стиральный порошок и не работающий кондиционер. Однако в этом случае, как заверил главный конструктор бытовой техники ЗАО «АТЛАНТ» Сергей Насеко, проблему вы заметите сразу, при первой же стирке с новым средством.

В этом случае стоит просто сменить порошок. Если после этого проблема никуда не ушла и спустя день-другой в шкафу от свежевыстиранной одежды начинает идти неприятный душок, причину стоит поискать в другом месте.

Не исключено, что вы слишком рано снимаете бельё с балкона или сушилки. Не досушенная как следует одежда, особенно, уложенная и утрамбованная на закрытые полки – отличная среда для размножения бактерий и даже образования плесени – именно она может источать неприятный затхлый запах.

И наоборот, если сушка занимает у вас слишком много времени и бельё слишком долго остаётся влажным , возникает всё тот же риск образования плесени. Особенно актуальна эта проблема зимой, когда на балконах, где чаще всего люди сушат бельё, слишком высокая влажность. Чтобы избежать такой ситуации, специалисты рекомендуют сушить бельё в самом сухом месте дома и оставлять между предметами одежды побольше свободного пространства для лучшей вентиляции.

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По той же причине специалисты рекомендуют не оставлять в барабане выстиранное бельё, а сразу же вынимать его и развешивать сушиться. Зря что ли машинке придумали звуковой сигнал?

Фото: Telegraf.news

А если всё-таки проблема в стиралке?

Впрочем, не исключено, что неприятный запах белью передаётся, действительно, во время стирки, а его первоисточник находится в самой стиральной машине. Если пренебрегать профилактикой и не соблюдать рекомендации производителя по повседневному уходу за техникой, в машинке могут скапливаться остатки грязи, влаги, стирального порошка, образовываться накипь.

Всё это – также отличный «дом» для микроорганизмов. Выход один – провести “инспекцию”, найти источник неприятного запаха, вычистить всё и провести дополнительную антибактериальную обработку машины , как минимум - запустить в машинке цикл стирки без белья с использованием специальных средств для очистки и устранения накипи.

Не исключено, что вашему белью может требоваться стирка при более высоких температурах . Если вы стираете постоянно на 30-40°C, некоторые бактерии, по словам специалистов, могут благополучно её пережить и начать вновь активно размножаться после сушки. Ведь тот же запах пота есть ни что иное, как результат жизнедеятельности бактерий, которые лишь питаются белковыми и жировыми компонентами пота.

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Та же проблема – не уничтоженные до конца микроорганизмы и не вымытые белковые и жировые компоненты пота, которые являются для них питательной средой - может возникнуть, если перегрузить барабан . Белью нужно достаточно пространства для того, чтобы хорошо перемешиваться – именно от этой физики зависит качество стирки, причём не меньше, чем от используемых вами моющих средств.

Если же вы прошлись по списку выше и понимаете, что ни один из пунктов к вашей ситуации не подходит, не отчаивайтесь. Главный конструктор бытовой техники ЗАО «АТЛАНТ» Сергей Насеко назвал ещё одну не столь очевидную, но весьма вероятную причину, которая может спровоцировать затхлый запах на свежевыстиранной одежде.

Сергей Насеко. Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Оказывается, неприятный запах на одежде может появляться, если вы засыпаете слишком много стирального порошка в машинку. Это, пожалуй, самая не очевидная из возможных причин, озвученных Сергеем Насеко: порошок, который мы используем именно для того, чтобы избавиться от загрязнений и неприятного запаха сам может стать его главным источником.

Суть всё та же – если вы добавите в систему слишком много порошка, он не сможет выполоскаться на 100% за один цикл. В мелких комочках порошка, забившегося в швы пододеяльника или карманы постиранных брюк, может появиться всё та же вездесущая плесень.

Фото иллюстрационное

Как решить проблему?

Главный конструктор «АТЛАНТ» дал несколько практических рекомендаций для тех, кто столкнулся с проблемой неприятного запаха, остающегося на белье после стирки:

Использовать функцию дополнительного полоскания, которая есть во всех современных машинах.

Использовать специальные программы, предназначенные, в частности, для аллергиков (такая, в частности, есть в машинах «АТЛАНТ» пятого интерфейса). В них как стирка, так и полоскание проводится с большим уровнем воды, что должно обеспечивать лучшее вымывание порошка из тканей.

Использовать функцию пара, которая есть в самых последних моделях и включается на последнем этапе стирки.

Ранее Telegraf.news рассказал, что можно ли мыть обувь в стиральной машинке. Многие белорусы делают это из-за очевидного удобства, но не причиняет ли эта привычка вреда самой бытовой технике? На этот вопрос журналистам Telegraf.news ранее ответили специалисты отдела сервиса ЗАО “АТЛАНТ”.

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