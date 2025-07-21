Откроешь – провиснет, закроешь – протухнет? На «АТЛАНТе» объяснили, как правильно поступить с дверцей машинки после стирки

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Опубликовано: 21.07.2025 07:46 , Обновлено: 05.08.2025

"Никогда не оставляйте дверцу стиральной машины открытой после стирки!" Видеоролики с такими кричащими заголовками от "специалистов по сервисному ремонту бытовой техники" регулярно появляются на просторах интернета. Но как же быть с затхлым запахом, который может возникнуть в плотно закрытом барабане? Журналисты Telegraf.news попытались разобраться в вопросе вместе с ведущими специалистами ЗАО "АТЛАНТ".

Открывать или не открывать – вот в чём вопрос

Автор одного из роликов, которые мы нашли на просторах TikTok, представившийся как “специалист по ремонту стиральных машин с 50-летним стажем”, категорично заявил, что открытая дверца стиралки – едва ли не главная причина его вызовов к клиентам.

“Все допускают одну и ту же ошибку: всегда после стирки они открывают люк и оставляют его открытым. Так делать ни в коем случае не надо!” – заявил мужчина и объяснил, чем это, по его мнению, чревато.

По словам автора ролика, если не закрыть дверцу, вся оставшаяся внутри влага будет “опускаться вниз и накапливаться” и в результате – приводить к износу деталей, которые “начнут ржаветь, перетирать друг друга и ломаться”.

Автор другого ролика заявил, что открытая дверца стиралки – верный путь к её провисанию. По его словам, это происходит из-за того, что дверца сделана из тяжёлого закалённого стекла, а петли, на которых она держится, по мнению мужчины, “очень слабые”.

Насколько соответствуют действительности озвученные авторами роликов проблемы, журналисты Telegraf.news поинтересовались непосредственно у тех, кто занимается разработкой бытовой техники - у* начальника научно-технического центра ЗАО «АТЛАНТ» Дмитрия Соколовского*.

[info_b]Отметим, что на обоих видео показаны стиральные машины других производителей. [/info_b]

Дмитрий Соколовский. Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

По словам топ-менеджера белорусского производителя стиральных машин, дверцу после того, как вы достанете чистое бельё, всё-таки стоит оставить приоткрытой .

“Ничего с дверцей не произойдет, никуда она не провиснет. Если, конечно, на ней дети не будут кататься, то что с ней будет?” - удивился такому вопросу специалист.

Дмитрий Соколовский признал, что в процессе длительной эксплуатации в любом случае происходит износ отдельных пластмассовых деталей, поэтому просевшая дверца может стать проблемой, но в весьма отдалённой перспективе. “АТЛАНТ”, по словам начальника научно-технического центра, гарантирует минимум 10 лет безпроблемной эксплуатации.

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На производственной линии ЗАО "АТЛАНТ". Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Кстати, рекомендовали специалисты предприятия оставлять приоткрытым и отсек для порошка . Тогда, по их словам, лишняя влага быстрее выветривается.

Впрочем, как отметил со своей стороны главный конструктор бытовой техники ЗАО «АТЛАНТ» Сергей Насеко, даже если закрыть дверцу с отсеком, оставшаяся влага всё равно испарится.

“Мы такие исследования проводили, выясняя, сколько же грамм воды испаряется за сутки с уплотнителя двери. И, как оказалось, всё испаряется естественным образом”, - рассказал специалист.

Однако, в любом случае Сергей Насеко рекомендовал после стирки обязательно протирать уплотнитель . Это вопрос и эстетики (ведь полностью убрать частички белья или не растворившейся соды от порошка, можно только вручную), и гигиены (чтобы не допустить образования дурно пахнущей плесени и грибка), и долговечности самой техники.

А почему белье после стирки неприятно пахнет?

Ранее Telegraf.news рассказал, почему бельё после стирки может неприятно пахнуть. Как правило, хозяйки в этом случае начинают грешить на некачественный порошок, а то и вовсе на плохую работу стиральной машины. Однако журналисты Telegraf.news, пообщавшись со специалистами ЗАО «АТЛАНТ», выяснили: причина может быть куда более неожиданной.

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