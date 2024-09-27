Не только для выпечки? Нашли 7 неожиданных применений соды в быту, которые сделают жизнь проще

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Опубликовано: 27.09.2024 09:43 , Обновлено: 29.09.2024

Пищевая сода — универсальный помощник, который поможет на кухне и выручит во время уборки. Но на этом возможности соды не заканчиваются. Нашли семь интересных и неожиданных способов использовать соду дома, которые точно не раз пригодятся в быту.

Преимущества соды

Сода — идеальный помощник, способный заменить дорогую бытовую химию и не только. У неё есть немало преимуществ:

низкая цена;

сода безопасна для здоровья;

хорошо впитывает грязь и влагу;

устраняет неприятные запахи;

убивает бактерии;

способна заменить множество чистящих средств;

используется в кулинарии.

Итак, что же может сода?

Продлить жизнь букету

Срезанные цветы живут недолго. Продлить им жизнь можно специальными средствами для подкормки. Но они стоят денег, и их ещё нужно найти — они есть не в каждом цветочном магазине. Кроме того, средство придётся добавлять в вазу каждый раз после смены воды. Проще и выгоднее использовать соду, которая наверняка стоит у каждого в кухонном шкафчике.

Чтобы букет радовал долго, налейте в цветочную вазу воду, добавьте в неё половину чайной ложки соды и размешайте. Цветы простоят в воде с содой дольше, а вы не потратитесь на покупку специальной подкормки.

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Отмыть белые кроссовки

Они эффектно смотрятся, но быстро пачкаются, и оттереть грязь с белой подошвы кроссовок зачастую не под силу специальным средствам. Можно попробовать вернуть белизну подошвам при помощи хлорки и ацетона, но эти способы небезопасны для здоровья. Попробуйте убрать грязь с кроссовок при помощи соды — это более безопасный и экологичный способ.

Смешайте две части соды с одной частью перекиси водорода и одной — воды. При помощи щётки или жёсткой губки нанесите полученную смесь на загрязнённые места кроссовок и хорошенько потрите. Немного усердия — и подошва вновь станет белой!

Очистить детские плюшевые игрушки

Если ребёнок берёт на прогулку любимого плюшевого мишку, вернувшись домой, игрушку наверняка придётся отправлять в стирку. Делать это каждый день неудобно — плюшевый друг может не успеть высохнуть к следующей прогулке, да и частые стирки быстро приведут игрушку в негодность. На помощь вновь приходит сода.

Положите нуждающуюся в чистке игрушку в пакет, добавьте 2-3 столовые ложки соды, и надёжно завяжите. Интенсивно потрясите пакет несколько минут и оставьте его на час. После такой «стирки» игрушка очистится — нужно будет только отряхнуть её от соды. Можно воспользоваться для этого и пылесосом.

К слову, чистить содой можно не только игрушки из плюша, но и те, которым противопоказан контакт с водой.

Избавиться от зуда после укусов насекомых

Если на даче вас атаковали комары, снять зуд от укусов можно при помощи соды. Наверняка она ждёт своего часа где-нибудь на кухне. Смешайте пару чайных ложек соды с небольшим количеством воды, чтобы получилась кашица. Нанесите её на зудящие от укусов места и подождите несколько минут. Затем смойте соду с кожи. Таким же способом можно снять зуд и от ожога крапивы.

Избавиться от неприятного запаха разделочной доски

Не все продукты приятно пахнут, а деревянные разделочные доски великолепно впитывают запахи. Не всегда мытьё может удалить неприятный запах, особенно после разделки рыбы.

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Разделочные доски, особенно если они сделаны из дерева, впитывают влагу и запахи продуктов, и мытьё эту проблему не решает. Решение есть: смочите доску водой, посыпьте содой и оставьте так на несколько минут. Затем хорошенько ополосните под проточной водой. Если запах от разрезанного лука, чеснока, ароматных трав впитался и в руки, просто протрите их содой.

Освежить воздух в доме

Запах от аэрозольных освежителей воздуха быстро выветривается, а сменные картриджи для автоматических спреев стоят недёшево. Решить проблему может сода. Она превосходно впитывает запахи, и эту её особенность можно использовать для создания недорогого и экологичного освежителя воздуха.

Насыпьте в подходящую ёмкость несколько столовых ложек соды и капните на неё 5-6 капель эфирного масла. Накройте ёмкость фольгой и сделайте в ней несколько отверстий зубочисткой. Поставьте самодельный ароматизатор в той комнате, где хотите освежить воздух, и через некоторое время в ней появится приятный аромат эфирного масла.

Другой вариант — смешайте соду и воду в таких пропорциях, чтобы получилась густая паста. Добавьте в неё 7-10 капель любимого эфирного масла и сформируйте шайбочки или шарики. Можно использовать небольшие формочки для выпечки. Хорошо высушенные ароматизаторы разместите в разных комнатах. Менять их нужно примерно раз в 1-2 недели.

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Сделать слайм с ребёнком

Ни один ребёнок не откажется поучаствовать в создании слайма своими руками. Это отличный способ весело провести время вместе!

Ингредиенты :

тёплая вода — 1 литр;

прозрачный канцелярский клей — 1 тюбик;

сода — 3-4 чайные ложки;

краситель и блёстки — необязательно.

Приготовление :

Смешайте в миске 0,5 литра тёплой воды с клеем. Если хотите получить цветной слайм — добавьте краситель или блёстки. Тщательно перемешайте ингредиенты.

В отдельной ёмкости смешайте 0,5 литра тёплой воды с содой и аккуратно влейте полученный содовый раствор в миску с клеем. Тщательно размешайте содержимое миски, пока масса не загустеет. Самодельный слайм готов!

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