Зачем белорусам втирать соду в ногти? Этот полезный массаж займет всего несколько минут

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Опубликовано: 25.01.2024 13:12 , Обновлено: 25.01.2024

Хрупкие, мягкие и тусклые ногти - распространенная проблема. Многие ищут решение в салонах красоты, но есть и другие способы справится с неприятностями. Например, использовать обычную пищевую соду, пачка которой в белорусских магазинах стоит чуть более 1,5 BYN. Узнайте, как легко с ее помощью укрепить ногтевые пластины в домашних условиях.

Чем полезна пищевая сода для ногтей

Массаж с пищевой содой - это решение специально для людей, которые хотели бы укрепить свои ногти. Хрупкая ногтевая пластина — распространенная проблема для тех, кто регулярно ходит на гибридный маникюр.

Те, кто пользуется подобными услугами, также часто жалуются на появление ямок и бугорков на пластине. Легкий массаж с пищевой содой и еще одним ингредиентом отполирует и разгладит ногти, сделает их более крепкими и красивыми.

Преимущества массажа с пищевой содой подчеркнула, в частности, Джули Кандалек, креативный директор студии нэйл-арта Paintbox в Нью-Йорке. Она посоветовала втирать приготовленную смесь в ногти, чтобы разгладить и отшелушить пластину.

Как приготовить смесь для массажа?

Ничего сложного в этой процедуре нет. Возьмите 2 столовые ложки пищевой соды и 1 чайную ложку перекиси водорода (можно заменить обычной водой). Ингредиенты нужно смешать и нанести на вату, а затем интенсивно массировать ногтевую пластину. Массаж должен длиться несколько минут. Вот и все!

Содовый массаж также отлично подходит в качестве скраба для кутикулы. Пищевая сода в сочетании с водой эффективно удаляет омертвевшие клетки кожи, облегчая отодвигание кутикулы. После этого ваши ногти будут выглядеть гораздо лучше.

Стоит отметить, что массаж с пищевой содой отлично действует не только на ногти рук. Его можно с успехом делать и на ногах, подтягивая кожу ступней, ведь она часто бывает утолщенной и грубо.

Содовый массаж позволит добиться мягких и красивых стоп без мозолей. Кроме того, ногти на ногах будут выровнены и готовы к покраске.

А как сода заменит антиперспирант?

Ранее Телеграф писал, что, оказывается, сода также прекрасно работает в качестве антиперспиранта. Она обладает абсорбирующим эффектом, поэтому легко впитывает излишнюю влагу. Кроме того, она обладает антибактериальными свойствами, то есть препятствует размножению бактерий.

Зачем втирать соду в кожу? Избавит и от большой проблемы, и от лишних трат