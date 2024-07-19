Зачем добавлять соду в чай? Вот как этот советский трюк может улучшить качество напитка

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Опубликовано: 19.07.2024 15:55 , Обновлено: 19.07.2024

Сегодня добавление соды в чай может показаться странным и необъяснимым действием. Однако в советский период это было достаточно распространённой практикой. Зачем это делали и есть ли в этом какая-то польза на самом деле?

Практику добавления соды в чай можно было наблюдать, например, у железнодорожных кондукторов. Сохранилась такая привычка и у некоторых людей старшего поколения.

Трудно поверить, но такая добавка действительно имела практическую пользу.

Во-первых, такой способ заваривания чая способствовал смягчению воды. Жёсткая вода была достаточно распространённой проблемой. Из-за обилия минералов, таких как кальций и магний в составе, в трубах и приборах могла образовываться накипь.

Во-вторых, многие находили, что такая добавка делает напиток вкусным, насыщенным и ароматным. Где-то это даже считалось неким традиционным рецептом, передаваемым из поколения в поколение.

Считалось также, что сода помогает избавиться от горечи крепкий чай.

К слову, за добавление соды в воду выступали и некоторые врачи.

В частности, мнения, что такая добавка укрепляет организм, придерживался советский доктор медицинских наук Иван Неумывакин, который занимался подготовкой космонавтов и много времени уделял изучению народной медицины.

Хотя медик считал, что употребление чая - не лучший напиток, он активно выступал за добавление соды в питьевую воду. Доктор заверял, что такая добавка может помочь улучшить обмен веществ и помогает организму бороться со свободными радикалами.

Тем не менее употреблять такой продукт стоит строго дозированно и в незначительных количествах. Неумывакиным была разработана специальная методика содотерапии, которую проводят в его лечебных центрах. Также медик много писал о пользе употребления соды в своих книгах.

[info_b]Большое количество соды может привести к повышенной кислотности в желудке, раздражению слизистой оболочки пищеварительной системы и даже повреждению эмали зубов. Поэтому рекомендуется употреблять соду в разумных пределах и при отсутствии противопоказаний.[/info_b]

Сколько пищевой соды можно добавлять в чай?

Сода безопасна и придает напитку неповторимые вкусовые нотки. Кому-то такое сочетание может понравиться, а кто-то предпочитает чай без добавок. Однако следует соблюдать дозировку.

Чаще всего достаточно щепотки, чтобы убрать горечь. Общая рекомендация — четверть чайной ложки на 2 литра воды.

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