Не делайте этого дома. В Интернете появился лайфхак самодельного кондиционера, который может вас убить

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Опубликовано: 11.07.2024 19:07 , Обновлено: 11.07.2024

Жара на улицах Америки, Европы, и Беларусь не исключение, заставила многих находчивых людей придумывать способы охлаждения своих домов, машин и квартир без покупки дорогостоящих кондиционеров. Именно таким образом в Интернете появился лайфхак по созданию домашнего кондиционера, который может оказаться очень опасным на практике. Его хвалят разные видеоблогеры. Почему не стоит повторять?

Только на Facebook похожее видео посмотрели 1,6 миллиона зрителей. Ещё тысячи поделились им со своими подписчиками. А на TikTok подобные лайфхаки набирают ещё больше просмотров.

Представленный во всех видео метод, безусловно, позволяет снизить температуру окружающей среды (в отличие от обычного вентилятора, который производит лишь движение воздуха). Проблема в том, что это очень опасная идея. Все потому что предполагает использование сухого льда.

Тот же, в свою очередь, во время испарения выделяет пары углекислого газа (CO₂), что в небольших помещениях с плохой вентиляцией может закончиться даже смертью жильцов. Углекислый газ замещает в воздухе кислород, и это определенно вредно для здоровья, как вы понимаете.

И помните, что сухой лед не имеет вкуса и запаха, что делает его особенно коварным. Даже небольшое увеличение концентрации углекислого газа в воздухе может вызвать такие симптомы, как головные боли, помутнение зрения, головокружение и одышка.

Вместо опасных методов для охлаждения помещений во время наступившей в Беларуси африканской жары, лучше используйте проверенные и безопасные.

Как охладить помещение без кондиционера?

Если в вашем доме нет вентиляторов или кондиционера, это не значит, что нужно терпеть изнуряющую жару. В конце концов жители южных стран давно уже все придумали за белорусов. Мы предлагаем вам термический трюк, который использовали египтяне. Подробнее, как его использовать, читайте в нашей статье по ссылке ниже:

Как охладить комнату в жару потратив 0 копеек? Этот трюк египтян поможет всем белорусам

Также существует простой и дешевый способ. Для этого вам нужно сходить в аптеку. Термоодеяло, которое можно купить в аптеке или магазине спортоваров за 8-10 рублей, может вам очень помочь. Благодаря ему вы сможете эффективно охладить комнату и предотвратить дальнейшее ее нагревание.

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Так как в Беларуси жаркая погода с каждым годом все чаще бьёт рекорды, мы уже разбирались, как сделать устройство для замены кондиционера. Причем для его создания никаких технических знаний не потребуется. На помощь нам пришли жители стран, где такая погода — обычное явление.

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А ещё мы собрали лучшие советы, как заснуть в таких условиях. Даже кондиционер или шумный вентилятор не понадобятся.

Новость Телеграф

И не забывайте, что наши любимые домашние питомцы иногда переносят жаркие дни намного хуже, чем мы. Все потому, что у них нет возможности сбрасывать свою шерсть. Как можно охладить кошку или кота в жару, чтобы им не стало хуже? Нашли 5 важных советов.

Как спасти кошку в жару? 6 безопасных методов охлаждения