Как спасти кошку в жару? 6 безопасных методов охлаждения

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Опубликовано: 22.06.2023 10:33 , Обновлено: 22.06.2023

Наши любимые домашние питомцы иногда переносят жаркие дни намного хуже, чем мы. Все потому, что у них нет возможности сбрасывать свою шерсть. Как можно охладить кошку или кота в жару, чтобы им не стало хуже? Нашли 5 важных советов.

Что делать, если кошка задыхается от жары

Это основной признак того, что вашему питомцу слишком жарко и он не может регулировать температуру. Кошке нужна немедленная помощь, прежде чем случится что-то гораздо худшее.

Прежде всего, измерьте его температуру, чтобы убедиться, что она является причиной одышки. Если температура не нормальная, немедленно обратитесь к ветеринару и дайте питомцу воды.

[info_b]Нормальная температура для кошек составляет от 38,1°C до 39,2°C.[/info_b]

Как распознать у кошки тепловой удар?

Есть несколько явных признаков того, что ваша кошка может страдать от теплового удара:

учащенное дыхание, одышка;

очень розовые уши, десны и язык;

приступы тремора;

апатия и вялость;

непроизвольное мочеиспускание и дефекация;

потеря сознания;

ректальная температура выше 40°С.

Помните, что вышеперечисленные симптомы могут быть связаны и с другим недугом и в любом случае, вызывающем опасения, стоит обратиться к ветеринару.

Как охладить кошку в жару?

Есть, как минимум, шесть самых важных вещей, которые вы должны сделать для вашего домашнего питомца.

Ежедневное расчесывание

Ежедневное расчесывание поможет удалить лишнюю шерсть и поможет вашей кошке немного охладится. В особенно жаркие дни вы также можете погладить своего питомца мокрыми руками, чтобы защитить его от солнца, пишет Genialne.. Это особенно важно для длинношерстных кошек.

Создать тенистое место

Создать тенистое место на улице — отличный способ охладить вашего пушистого друга. Деревья и кустарники обеспечивают прекрасную естественную тень для кошек, любящих сад. Вы также можете попытаться создать собственное теневое место, повесив простыни или одеяла.

Не забудьте предусмотреть тенистые места и внутри дома – закройте шторы и жалюзи, чтобы защитить питомца от солнца.

Вода

Это может показаться очевидным, но обеспечить вашей кошке доступ к чистой свежей воде — один из самых важных способов сохранитm прохладу и защитить от обезвоживания. Всегда следите за тем, чтобы внутри и снаружи дома было несколько мисок с водой.

Рассвет и закат

Если синоптики спрогнозировали теплые дни, позаботьтесь о том, чтобы ваша кошка могла выходить на улицу рано утром и вечером, когда погода прохладнее.

Вы также можете поощрять кошку дремать в помещении в жаркое время дня, играя с ней на рассвете и на закате и давая ей завтрак немного позже (чтобы побудить ее вернуться домой до того, как станет слишком тепло).

Защитите свою кошку от солнца

Несмотря на то, что мех обеспечивает отличный барьер для солнечных лучей, кошки могут получить солнечные ожоги, особенно в местах с тонким мехом или без него (таких как уши и нос).

Бесшерстные кошки, такие как сфинксы, или кошки со светлой шерстью, например, рыжей или белой, особенно подвержены риску. Защита кошек от солнечных ожогов чрезвычайно важна. Они могут привести к развитию рака кожи.

Когда стоит жаркая погода и вы наносите на кожу солнцезащитный крем, не забудьте также защитить открытые участки тела вашей кошки солнцезащитным кремом, безопасным для домашних животных.

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