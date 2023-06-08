Как снять зуд после укуса комара? Поможет продукт, который есть дома у 90% белорусов

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Опубликовано: 08.06.2023 15:27 , Обновлено: 08.06.2023

Укус комара может быть очень неприятным — он чешется и оставляет на коже красный след. Чтобы облегчить симптомы, стоит попробовать домашнее средство от укусов.

На самом деле, есть много способов быстро снять зуд. Один из них — с помощью продукта, который стоит на полках почти у всех белорусов (и не только).

Речь идет о пищевой соде. Достаточно смешать ее с водой, чтобы получилась паста, и нанести ее на кожу. Смесь отлично снимает зуд и отек после укуса насекомого.

[info_b]Если же у вас в доме вдруг не оказалось соды, то стоит она недорого. Например, в одном из магазинов цена за 500 грамм составляет 1,33 BYN.[/info_b]

Еще один вариант — банановая кожура. Она помогает при постоянном зуде и болях после укусов. Просто протрите поврежденное место внутренней стороной кожуры.

Также помогут при отеке листья белокочанной капусты.

На воспаленный участок можно нанести и петрушку. Предварительно ее следует растереть до образования густой пасты.

Кроме того, лимонный сок оказывает противовоспалительное действие и дополнительно успокаивает зуд.

Как защититься от комаров с помощью мыла?

Иследование, проведенное американскими учеными из Технологического института штата Вирджиния, показало, что комары, мошки и прочие надоедливые насекомые чувствительны не только к запаху специальных репеллентов, но и к запаху обычного мыла. К его выбору стоит подойти основательно, предупреждают ученые: какое-то мыло отпугнёт кровососов, а какое-то, наоборот, привлечёт ещё больше. Что искать белорусам в составе, чтобы не ошибиться?

Защититься от укусов комаров поможет… мыло! С каким запахом отпугнёт?