Можно ли есть томатную пасту, убрав плесень? Нашли 3 способа, как сохранить продукт надолго

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Опубликовано: 15.11.2024 17:41 , Обновлено: 15.11.2024

Томатная паста и томатный соус - незаменимые ингредиенты многих блюд. Однако многим приходилось сталкиваться с тем, что со временем на поверхности продукта в баночке образуется плесень. Одни, не раздумывая, отправляют пасту в мусорное ведро, а другие решают просто собрать образовавшуюся плесень ложкой и употреблять его в пищу дальше. Как поступать правильнее? Рассказываем, что говорят о плесени в томатной пасте врачи и как сохранить качество продукта надольше.

Баночка томатной пасты или томатного соуса - продукт, который имеется в холодильнике большинства домохозяйств. Однако часто для приготовления блюда с добавлением пасты требуется всего пара ложек. После использования банка отправляется в холодильник до следующего раза, а когда нужный момент наступает, на поверхности продукта, к огорчению кулинара, обнаруживается плесень.

Почему на томатной пасте появляется плесень?

Многие полагают, что появление плесени на томатной пасте и соусе — это что-то неизбежное, но зачастую причиной быстрой порчи продукта являются банальные ошибки хранения.

Первая причина появления плесени — использование грязной ложки. Частички другой пищи и бактерии, находящиеся на столовом приборе, который вы используете для зачерпывания томатной пасты, попадают в банку и провоцируют рост грибка.

Ещё одна причина — нарушение температурного режима и сроков хранения. Герметичная банка с томатной пастой может храниться до 3 лет. Однако после вскрытия качество продукта и его пригодность будут зависеть от ряда условий хранения.

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Собрать плесень или выбросить?

В представлении некоторых плесень на томатной пасте не является чем-то особо опасным. Обнаружив образовавшийся на поверхности продукта грибок, у многих возникает соблазн спасти продукт, просто собрав видимый грибок с поверхности. Такой подход можно практиковать годами и не сталкиваться с последствиями, однако следует знать, что грибок на томатной пасте вовсе не так безобиден, как может показаться.

“Плесень — это тип грибка, который образует длинный мицелий. Он растёт вглубь продукта, и даже если срезать то, что на поверхности, внутри продукта этот мицелий остаётся. Да, он не виден, но он вызывает микотоксины”, - объяснила врач-диетолог Таисия Мелешко в своём блоге в TikTok.

Употребление микотоксинов может привести к ряду проблем со здоровьем, включая желудочно-кишечные расстройства, аллергические реакции и даже более серьезные осложнения у некоторых людей.

Кроме того, попытка удалить заплесневелую часть может непреднамеренно привести к перекрестному загрязнению. Споры плесени чрезвычайно малы и могут переноситься по воздуху, оседая на близлежащих поверхностях и даже загрязняя другие продукты питания рядом.

Таким образом, самое лучшее, что можно сделать, обнаружив плесень в банке с томатной пастой, — это выбросить её, и не важно, сколько продукта оставалось в ёмкости.

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Как и сколько хранить томатную пасту после вскрытия?

Чаще всего начатую банку пасты хранят в холодильнике, и это вполне оптимальный вариант, если вы планируете израсходовать её в ближайшее время. Срок хранения томатной пасты в холодильнике после вскрытия обычно составляет 5-7 дней. Однако есть способы продлить срок годности продукта.

Наиболее оптимальная температура хранения для пасты колеблется в пределах от -2°С до -4°С. При таком температурном режиме паста не замерзнет и сохранит нужную консистенцию.

Хранить пасту лучше всего в стеклянной таре с плотно закрытой крышкой. Использовать металлические и пластиковые ёмкости не рекомендуется.

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Как продлить срок хранения томатной пасты?

Существуют трюки, которые помогут противостоять появлению плесени и позволят продлить срок годности продукта. Один из них - полить томатную пасту сверху растительным маслом, предварительно убрав пасту со стенок банки.

Ещё один способ — использовать горчицу. Смажьте ею горлышко банки и поверхность крышки, затем плотно закрутите. Горчица — натуральный консервант, который препятствует образованию плесени.

Сохранить томатную пасту надолго без рисков для здоровья можно и при помощи заморозки. Сделать это можно, разделив на маленькие порции. Разложите остатки томатной пасты в формочке для льда или силиконовой формочке для конфет. После заморозки достаньте кубики пасты, сложите их в пакет и используйте по мере необходимости.

Если нужных формочек нет, можно просто заморозить пасту порциями, выложив её ложками или с помощью пищевого пакета с дыркой на разделочную доску, устланную плёнкой. Так, как в этом видео.

Также вы можете просто выложить томатную пасту на пергаментную бумагу по принципу гармошки и отправить продукт в заморозку в таком виде.

Ранее Telegraf.news писал о том, что наверное, каждый человек сталкивался с такой ситуацией в своей жизни — вы достаете помидор, а на его поверхности растет белая или черная плесень. Некоторые люди решают отрезать ее и съесть остальной овощ. Однако это плохая идея. Помидоры со следами плесени уже не пригодны для употребления. Но это не означает, что его нужно выбросить.

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