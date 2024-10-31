Зачем делать дырку в йогурте или сметане? Этот лайфхак позволит сэкономить ваши деньги

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Опубликовано: 31.10.2024 18:55 , Обновлено: 31.10.2024

Наверняка каждый из нас сталкивался с тем, что при попытке достать йогурт или, например, сметану из пластмассовой баночки, наружу выходит не всё содержимое. Как бы мы не орудовали ложкой, вилкой или ножом, на дне всё равно останется несколько граммов продукта. А ведь это, между прочим, тоже деньги. К счастью, для особо экономных белорусов есть простой и быстрый лайфхак. Записывайте.

В случае, если во время приготовления пищи нужно извлечь из баночки всё содержимое, а не ложку или две, этот трюк подойдёт как нельзя кстати. Для этого понадобится нож и всего лишь несколько секунд. Итак, для начала берём закрытую баночку сметаны, сливок или йогурта, переворачиваем и делаем снизу небольшое отверстие. Благодаря этому внутрь упаковки попадёт воздух, который и поможет быстро и легко достать содержимое.

После надреза открываем баночку, наклоняем её и немного сдавливаем. Секунда — и целые 200 граммов продукта у вас в миске, не оставив на дне и намёка на содержимое. Теперь не нужно тратить время и шкрябать по дну стакана в надежде “выжать” из йогурта или сметаны всё до последней капли.

Почему в банке с йогуртом появляется жидкость?

К слову, иногда случается так, что на поверхности йогурта или сметаны образуется странная жидкость. Выглядит это не очень эстетично, поэтому продукт часто оказывается в мусорном ведре. Что это такое? Многие белорусы задаются вопросом, пригодны ли такие молочные продукты для употребления.

Оказывается, если открыть пачку йогурта или другого молочного продукта и не съесть его сразу, а поставить в холодильник, на поверхности появится жидкость, которую многие ошибочно воспринимают как признак порчи. На самом деле, это ошибка. Жидкость на йогурте — не что иное, как сыворотка. Её просто нужно размешать — и продукт по-прежнему будет готов к употреблению.

[info_b]Выливать эту жидкость не стоит. Вместо этого её можно использовать для приготовления коктейлей, заправок или супов.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что многие из белорусов стараются следить за сроками годности продуктов и беспощадно выбрасывают вс`, что просрочено. Однако есть ли исключения из этого правила? Вопрос о просроченном йогурте вызывает много споров и дискуссий. Узнали, что говорят на этот счёт эксперты.

Можно ли есть просроченный йогурт? Эксперты объяснили, когда его точно нужно выбросить