Не выбрасывайте заплесневелый помидор. Вот как его можно использовать

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 18.01.2023 11:12 , Обновлено: 13.09.2023

Наверное, каждый человек сталкивался с такой ситуацией в своей жизни — вы достаете помидор, а на его поверхности растет белая или черная плесень. Некоторые люди решают отрезать ее и съесть остальной овощ. Однако это плохая идея. Помидоры со следами плесени уже не пригодны для употребления. Но это не означает, что его нужно выбросить.

Мягкие водосодержащие продукты, такие как помидоры, огурцы и джемы нельзя есть даже при наличии незначительных признаков плесени. Специалисты предупреждают, что в продукте все равно остаются мицелиальные гифы, содержащие опасные для здоровья токсины.

Так что же делать с заплесневелым помидором, если не выбрасывать? Оказывается, овощу еще есть очевидное применение, про которое догадываются не все.

Такой помидор можно… посадить! Поместите остатки помидора или, что предпочтительнее, сами семена на влажную почву. Простая вата также подойдет для начала.

Для прорастания растению необходимо много воды, много солнца и тепла. Лучше всего начинать высаживать их в конце марта — начале апреля. Помните, что пока не потеплеет, держите помидоры в помещении. В качестве альтернативы их можно выносить на балкон в дневное время. Однако на ночь им нужно вернуться в дом.

Вы должны быть терпеливы и просто позволить семенам прорасти мирно. Убедитесь, что они регулярно получают много солнца и воды. Через некоторое время появятся ростки.

Следующим шагом будет пересадка помидоров в землю на грядке (при условии, что она уже достаточно теплая).