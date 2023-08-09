Когда убирать лук? Внимательно посмотрите на эти 3 признака

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Опубликовано: 09.08.2023 11:49 , Обновлено: 09.08.2023

Лук — одна из самых популярных культур в огороде. Он является не только вкусным и полезным продуктом, но и универсальным ингредиентом для приготовления различных блюд. Однако необходимо знать, когда его правильно выкапывать. Почитайте, как определить, когда лук готов к уборке.

Когда выкапывать лук с грядки? Есть важное условие

Обычно лук убирают в августе или начале сентября. Однако сроки уборки этого овоща каждый год будут разными. В основном это зависит от погодных условий.

Главное, не затягивать со сбором урожая, и уж тем более не ждать, пока листья лука полностью высохнут, а луковица укоренится. Потому что в результате прерывается период покоя и, как следствие, сокращается срок хранения овоща.

Чтобы понять, нужно ли выкапывать лук, посмотрите на его листья. Убирайте овощ в том момент, когда на 70-80% растений перья уже погнулись и прильнули к земле, а 3-4 листа на каждом растении еще зеленые.

Корни у выкопанной головки должны быть подсохшими и короткими.

Кроме того, если луковица выглядывает из земли, то на то, что она созрела, укажет шелушение.

A closeup shot of garlic plant in the soil with a blurred background

Когда убирать лук по лунному календарю в 2023 году?

Лучшими днями для уборки лука на долгое хранение по лунному календарю будут:

в августе — 2, 5-11, 14-15;

в сентябре — 1-7, 11-12.

Также можно выкопать лук в следующие даты:

19-21, 24-29 августа;

8, 10, 21-27 сентября.

Уборка лука в 2 этапа

Сначала дождитесь подходящей погоды. Наиболее благоприятный день — когда нет дождя и дует легкий ветер.

Доставайте лук из земли в два этапа:

На первом этапе лук выкапывают, а затем оставляют на открытом воздухе. Все это делается для того, чтобы он мог просохнуть. В проветриваемом месте он должен провести около 7-10 дней.

Второй этап — аккуратно очистите лук от сухой почвы и переложить его в проветриваемые ящики. В таком виде его следует перенести в погреб или другое место хранения.

Следует помнить еще об одном важном моменте. Оптимальная температура для хранения лука — 0°С, а влажность должна быть в пределах 65-75%

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