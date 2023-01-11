Зачем класть лук рядом с кроватью? Вот от какой частой проблемы он избавит

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 11.01.2023 13:24 , Обновлено: 07.09.2023

Холодный сезон в самом разгаре. При более низких температурах мы чаще болеем и, соответственно, тратим на лекарства большие деньги. Однако с одним из симптомов простуды поможет справиться обычный лук. Нужно всего лишь положить его ночью рядом с кроватью.

Когда мы болеем, то у нас забивается нос и становится трудно дышать. Пар или увлажнитель, безусловно, помогут уменьшить заложенность носа. Другим известным способом «прочистить» нос также являются ингаляции с физраствором.

Но если у вас нет ингаляционного оборудования, то можете попробовать проверенные домашние средства от заложенности носа. Тут и понадобиться лук.

Просто порежьте его на кусочки или ломтики, затем положите в миску и поставьте на уровне головы в том месте, где вы будете спать. После целой ночи вдыхания запаха лука, нос больше не будет создавать проблем.

К слову, чеснок сделает то же самое. Очищенные зубчики лучше всего растолочь ступкой и поместить в кусок марли. Аккуратно закройте материал и обмотайте его ниткой. Чеснок можно положить на грудь, возле носа и регулярно вдыхать его интенсивный запах. Облегчение почувствуете через несколько часов.

Если вам не нравится запах чеснока и лука, вы можете использовать воровское масло . Оно оказывает смертельное воздействие на бактерии, вирусы и клещей. Идеально подходит для ингаляций. Просто нанесите его на руки и вдохните его аромат. Чтобы приготовить его дома, смешайте: корицу, лимонный сок, эвкалиптовое масло, гвоздику, мирру и розмарин. Каждый из этих ингредиентов должен быть в жидкой форме. Тщательно перемешав их, можно нанести несколько капель на кожу.

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